《經濟通通訊社８日專訊》據中央結算公司最新數據顯示，截至６月末，境外機構持倉中國
債券的規模再創歷史新高，錄得約１﹒６５萬億元（人民幣．下同）；當月淨增持３４６﹒１９
億元，為外資連續第７個月增持中國債券。同期，境外機構在上海清算所持倉中國債券
３０９０﹒４３億元，單月增持超４００億元。
中美國債利差進一步擴大，是中國債券受到外資青睞的一大原因。（ａｃ）
08/07/2019 08:41
【聚焦人幣】外資連續７個月增持人幣債券，破頂達１﹒６５萬億元
《經濟通通訊社８日專訊》據中央結算公司最新數據顯示，截至６月末，境外機構持倉中國
債券的規模再創歷史新高，錄得約１﹒６５萬億元（人民幣．下同）；當月淨增持３４６﹒１９
億元，為外資連續第７個月增持中國債券。同期，境外機構在上海清算所持倉中國債券
３０９０﹒４３億元，單月增持超４００億元。
中美國債利差進一步擴大，是中國債券受到外資青睞的一大原因。（ａｃ）
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