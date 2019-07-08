【科創板】海通：科創板首發企業估值不低，或拉動目前科技股估值

《經濟通通訊社８日專訊》首批２５家科創板企業將於７月２２日正式登錄內地資本市場，

海通證券發表評論稱，本周將公布６月重要經濟數據，疊加科創板開板在即，預計Ａ股市場以穩

為主，短期上下振幅空間不大，科技股將有更好的股價彈性。

海通證券認為，科創板首發企業估值都不低，加上二級市場潛在炒作預期，或將對Ａ股存量

科技股形成估值拉動效應。同時本周將迎來２１隻新股申購的「打新盛宴」，由於市值配售機制

的存在，打新對投資者持股底倉也會起到鎖定作用。（ｃａ）

