《經濟通通訊社８日專訊》首批２５家科創板企業將於７月２２日正式登錄內地資本市場，
海通證券發表評論稱，本周將公布６月重要經濟數據，疊加科創板開板在即，預計Ａ股市場以穩
為主，短期上下振幅空間不大，科技股將有更好的股價彈性。
海通證券認為，科創板首發企業估值都不低，加上二級市場潛在炒作預期，或將對Ａ股存量
科技股形成估值拉動效應。同時本周將迎來２１隻新股申購的「打新盛宴」，由於市值配售機制
的存在，打新對投資者持股底倉也會起到鎖定作用。（ｃａ）
08/07/2019 10:25
【科創板】海通：科創板首發企業估值不低，或拉動目前科技股估值
《經濟通通訊社８日專訊》首批２５家科創板企業將於７月２２日正式登錄內地資本市場，
海通證券發表評論稱，本周將公布６月重要經濟數據，疊加科創板開板在即，預計Ａ股市場以穩
為主，短期上下振幅空間不大，科技股將有更好的股價彈性。
海通證券認為，科創板首發企業估值都不低，加上二級市場潛在炒作預期，或將對Ａ股存量
科技股形成估值拉動效應。同時本周將迎來２１隻新股申購的「打新盛宴」，由於市值配售機制
的存在，打新對投資者持股底倉也會起到鎖定作用。（ｃａ）
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