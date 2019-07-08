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08/07/2019 11:37

【大灣區】深圳市３９條舉措支持自由貿易試驗區深化改革創新

　　《經濟通通訊社８日專訊》深圳市人民政府印發《支持自由貿易試驗區深化改革創新若干措
施工作方案》，共有三十九條舉措，工作方案要求，自貿試驗區內的外商獨資建築業企業承攬本
省（市）的中外聯合建設項目時，不受建設項目的中外方投資比例限制；允許自貿試驗區創新推
出與國際接軌的稅收服務舉措；支持符合條件的自貿試驗區開展汽車平行進口試點。支持自貿試
驗區內符合條件的個人按照規定開展境外證券投資；支持在有條件的自貿試驗區開展知識產權證
券化試點等。（ｃａ）

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