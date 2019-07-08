《經濟通通訊社８日專訊》深圳市人民政府印發《支持自由貿易試驗區深化改革創新若干措
施工作方案》，共有三十九條舉措，工作方案要求，自貿試驗區內的外商獨資建築業企業承攬本
省（市）的中外聯合建設項目時，不受建設項目的中外方投資比例限制；允許自貿試驗區創新推
出與國際接軌的稅收服務舉措；支持符合條件的自貿試驗區開展汽車平行進口試點。支持自貿試
驗區內符合條件的個人按照規定開展境外證券投資；支持在有條件的自貿試驗區開展知識產權證
券化試點等。（ｃａ）
08/07/2019 11:37
【大灣區】深圳市３９條舉措支持自由貿易試驗區深化改革創新
《經濟通通訊社８日專訊》深圳市人民政府印發《支持自由貿易試驗區深化改革創新若干措
施工作方案》，共有三十九條舉措，工作方案要求，自貿試驗區內的外商獨資建築業企業承攬本
省（市）的中外聯合建設項目時，不受建設項目的中外方投資比例限制；允許自貿試驗區創新推
出與國際接軌的稅收服務舉措；支持符合條件的自貿試驗區開展汽車平行進口試點。支持自貿試
驗區內符合條件的個人按照規定開展境外證券投資；支持在有條件的自貿試驗區開展知識產權證
券化試點等。（ｃａ）
|FOCUS08/07/2019
【FOCUS】四大行加按息贈興 港樓「乾升」有玄機?
|興證快訊08/07/2019
挑戰29000之後
|國際動態08/07/2019
伊朗預告鈾濃度超上限 法國譴責
|生財有道05/07/2019
【百威招股】百威首日孖展借出最少63億元 料中長線股價升一成
|生財有道05/07/2019
【嚟緊炒D乜】小米股價見低位可吼 互聯網業務炒未來願景
|專訪05/07/2019
【駐滬專訪】嘉華國際：樓市政策「穩」字當頭 銷售策略順勢而為
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰