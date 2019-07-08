《Ａ股行情》美減息預期減、科創板將啟，滬綜指半日收挫２﹒５％

《經濟通通訊社８日專訊》美國勞工部表示，上個月非農就業崗位增加２２﹒４萬個，是近

五個月來最多，亦比早前預計增加１６萬個為多，削弱了美聯儲本月減息的可能。

消息逆轉了近月來市場對儲局減息的預期，滬深股市受刺激，今早低開後一路向下，滬綜指

半日跌幅擴大至２﹒４６％，報２９３６﹒９７點，不但失守三千點，更創下半個月新低，深成

指同挫２﹒５６％，中小創新指更插３﹒０６％。

上交所上周五（５日）公布，科創板首批上市公司將於７月２２日正式掛牌。目前已有２５

家公司獲得中證監同意註冊的批覆，成為科創板首批掛牌上市公司。此前作為科創板影子板被炒

起的創業板指，今早挫２﹒５６％。

科創板首批２５間公司擬融資金額共計超過３１０億元人民幣，佔Ａ股去年ＩＰＯ募資總額

的２３％，市場猜想科創板公司集體上市引發的凍資潮，也是導致Ａ股今早大跌的原因之一。

Ａ股震盪引發資金逃難潮，刺激兩市半日成交達到３１４９億元人民幣，較上個交易日同時

段大增５５﹒４％。人民銀行連續第十一日不開展逆回購，全日零投放零回籠。



＊險資被監管機構關注，保險股領跌＊



銀保監近日向銀行保險機構發文，將開展保險機構股權和關聯交易專項整治工作，要求８月

１５日前和１２月１０日前分別報送自查報告及整改報告。保險股領跌，人保

（滬：６０１３１９）、太保（滬：６０１６０１）瀉４％，新華保險（滬：６０１３３６）跌

３﹒９％，國壽（滬：６０１６２８）挫３﹒４％，平保（滬：６０１３１８）跌２﹒７％。

新城控股（滬：６０１１５５）連續第三個交易日開盤即跌停，今日跌停價報３１﹒１２元

，封單２４６萬手。內地有兩名律師嚴義明和范凱洲，昨日（７日）向中證監實名舉報，要求當

局調查新城控股在前董事長王振華被捕事件上，是否存在信息披露違規。



＊康得新離退市一步之遙，３８隻ＳＴ股跌停＊



康得新（深：００２４５０）債務違約，牽扯出連續多年虛增利潤、大股東非法轉移資產等

一系列醜聞，中證監日前對康得新及主要責任人實施頂格處罰。

康得新股票自今日起停牌，深交所將在１５個交易日內作出是否暫停公司股票上市的決定，

並在公司股票停牌六個月期限滿後的１５個交易日內作出是否終止上市的決定。

若康得新最終告別Ａ股，將成為繼長生生物（深：００２６８０）後，第二家在退市新規實

施後被強制退市的上市公司。監管風波令其他被實施風險警示的「ＳＴ股」瑟瑟發抖，印紀傳媒

（深：００２１４３）、飛馬國際（深：００２２１０）、秋林集團（滬：６００８９１）、神

霧節能（深：０００８２０）、新光圓成（深：００２１４７）、鵬起科技

（滬：６００６１４）等３８股集體跌停。（ｅｙ）

