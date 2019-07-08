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即市新聞

08/07/2019 11:33

《Ａ股行情》美減息預期減、科創板將啟，滬綜指半日收挫２﹒５％

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國勞工部表示，上個月非農就業崗位增加２２﹒４萬個，是近
五個月來最多，亦比早前預計增加１６萬個為多，削弱了美聯儲本月減息的可能。
　　消息逆轉了近月來市場對儲局減息的預期，滬深股市受刺激，今早低開後一路向下，滬綜指
半日跌幅擴大至２﹒４６％，報２９３６﹒９７點，不但失守三千點，更創下半個月新低，深成
指同挫２﹒５６％，中小創新指更插３﹒０６％。
　　上交所上周五（５日）公布，科創板首批上市公司將於７月２２日正式掛牌。目前已有２５
家公司獲得中證監同意註冊的批覆，成為科創板首批掛牌上市公司。此前作為科創板影子板被炒
起的創業板指，今早挫２﹒５６％。
　　科創板首批２５間公司擬融資金額共計超過３１０億元人民幣，佔Ａ股去年ＩＰＯ募資總額
的２３％，市場猜想科創板公司集體上市引發的凍資潮，也是導致Ａ股今早大跌的原因之一。
　　Ａ股震盪引發資金逃難潮，刺激兩市半日成交達到３１４９億元人民幣，較上個交易日同時
段大增５５﹒４％。人民銀行連續第十一日不開展逆回購，全日零投放零回籠。

＊險資被監管機構關注，保險股領跌＊

　　銀保監近日向銀行保險機構發文，將開展保險機構股權和關聯交易專項整治工作，要求８月
１５日前和１２月１０日前分別報送自查報告及整改報告。保險股領跌，人保
（滬：６０１３１９）、太保（滬：６０１６０１）瀉４％，新華保險（滬：６０１３３６）跌
３﹒９％，國壽（滬：６０１６２８）挫３﹒４％，平保（滬：６０１３１８）跌２﹒７％。
　　新城控股（滬：６０１１５５）連續第三個交易日開盤即跌停，今日跌停價報３１﹒１２元
，封單２４６萬手。內地有兩名律師嚴義明和范凱洲，昨日（７日）向中證監實名舉報，要求當
局調查新城控股在前董事長王振華被捕事件上，是否存在信息披露違規。

＊康得新離退市一步之遙，３８隻ＳＴ股跌停＊

　　康得新（深：００２４５０）債務違約，牽扯出連續多年虛增利潤、大股東非法轉移資產等
一系列醜聞，中證監日前對康得新及主要責任人實施頂格處罰。
　　康得新股票自今日起停牌，深交所將在１５個交易日內作出是否暫停公司股票上市的決定，
並在公司股票停牌六個月期限滿後的１５個交易日內作出是否終止上市的決定。
　　若康得新最終告別Ａ股，將成為繼長生生物（深：００２６８０）後，第二家在退市新規實
施後被強制退市的上市公司。監管風波令其他被實施風險警示的「ＳＴ股」瑟瑟發抖，印紀傳媒
（深：００２１４３）、飛馬國際（深：００２２１０）、秋林集團（滬：６００８９１）、神
霧節能（深：０００８２０）、新光圓成（深：００２１４７）、鵬起科技
（滬：６００６１４）等３８股集體跌停。（ｅｙ）

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