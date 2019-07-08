《經濟通通訊社８日專訊》Ａ股市場今日殺跌，滬綜指今早一度創出３％跌勢，午後跌幅持
續，現挫２﹒６３％，報２９３１﹒８９點，滬深３００指數跌２﹒４１％，深成指挫
２﹒８８％。上海Ｂ股跌２﹒７７％，深圳Ｂ股跌２﹒３２％。
資金散水潮持續，目前外資通過陸股通流出Ａ股共３７﹒３９億元人民幣。（ｅｙ）
08/07/2019 13:50
《Ａ股行情》滬綜指跌勢持續現挫２﹒６３％，深成指瀉２﹒８８％
《經濟通通訊社８日專訊》Ａ股市場今日殺跌，滬綜指今早一度創出３％跌勢，午後跌幅持
續，現挫２﹒６３％，報２９３１﹒８９點，滬深３００指數跌２﹒４１％，深成指挫
２﹒８８％。上海Ｂ股跌２﹒７７％，深圳Ｂ股跌２﹒３２％。
資金散水潮持續，目前外資通過陸股通流出Ａ股共３７﹒３９億元人民幣。（ｅｙ）
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