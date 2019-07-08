【Ａ股震盪】市場憂科創板分流、美國緩減息，滬綜指收挫２﹒６％

《經濟通通訊社８日專訊》美國上個月非農就業崗位增加２２﹒４萬個，是近五個月來最多

，亦比早前預計增加１６萬個為多，逆轉了近月來市場對儲局減息步伐的預期，利率期貨走勢顯

示，目前預期聯儲局減息２５個基點的可能性達到９６﹒５％，但減息５０個基點的可能性僅９

％。

消息影響亞太股市，滬深受拖累一路向下，滬綜指今早一度大跌３％，低見２９１８﹒７２

點，其後跌幅稍見收窄，最終全日跌２﹒５８％，報２９３３﹒３６點，失守三千點之餘，更創

下半個月新低。

上交所科創板７月２２日正式掛牌交易，首批上市２５家公司擬集資總額３１０﹒８９億元

（人民幣．下同），科創板本周集中申購加重市場沽壓，起到分流預期。此前作為科創板影子板

被炒起的創業板指，全日挫２﹒６５％。

Ａ股震盪引發資金出逃，刺激兩市全日成交達到４６８２億元，按日大增２５﹒１％。外資

通過陸股通淨賣出３６﹒０６億元，是自５月２３日以來最高。



＊四大行疲軟，券商齊齊插＊



美國減息步伐將不如早前預期般快，此將影響人行日後實施寬鬆政策的空間，銀行股疲軟，

工商銀行（滬：６０１３９８）跌１﹒４％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌１﹒４％，中國

銀行（滬：６０１９８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）同跌１﹒１％，招商銀行

（滬：６０００３６）挫２﹒５％，平安銀行（深：０００００１）跌２﹒４％。

銀河證券（滬：６０１８８１）自營帳戶近日因報價科創板上市的天准科技後未進行申購，

被中證協列入配售「限制名單」中，未來６個月內將被限制ＩＰＯ申購，中國銀河全日插

４﹒１％。同業申萬宏源（深：０００１６６）挫３﹒６％，廣發證券（深：０００７７６）、

招商證券（滬：６００９９９）、光大證券（滬：６０１７８８）跌３％。



＊博信股份老闆被捕，先跌停後漲停＊



身陷董事長及財務總監被刑拘醜聞的博信股份（滬：６０００８３），早盤一字跌停。令人

意外的是，該股午後在７億元資金撬動下打開跌停，並直線漲停，全日振幅高達２０％，惟市場

暫無有關公司兩高管被刑拘的進一步消息。公司此前公告，實際控制人兼董事長羅靜、財務總監

姜紹陽分別於６月２０日及２５日被刑事拘留，相關事項尚待公安機關進一步調查。

康得新（深：００２４５０）深陷一系列財務醜聞，公司自今日起停牌，等待深交所是否決

定暫停公司股票上市。若康得新最終告別Ａ股，將成為第二家在退市新規實施後被強制退市的上

市公司。

監管風波令其他被實施風險警示的「ＳＴ股」瑟瑟發抖，印紀傳媒（深：００２１４３）、

飛馬國際（深：００２２１０）、秋林集團（滬：６００８９１）等５７股集體跌停。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８０２﹒７９ －２﹒３２



上證綜合指數 ２９３３﹒３６ －２﹒５８ ２０５５﹒６９

深證綜合指數 １５５４﹒８０ －２﹒９０ ２６２６﹒３７



上證Ｂ股指數 ２８８﹒９６ －２﹒５９ ２﹒４５

深證Ｂ股指數 ９７４﹒１２ －１﹒８３ ０﹒６５



上證１８０指數 ８４５５﹒９３ －２﹒３８

上證３８０指數 ４５６４﹒９７ －３﹒０６



深證成份指數 ９１８６﹒２９ －２﹒７２

中小創新指數 １７７８﹒３６ －３﹒４１

深圳創業板指數 １５０６﹒６６ －２﹒６５

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