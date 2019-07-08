《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８８１，較上個交易日貶
１８４點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１１９點子，報６﹒８９００，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒８７８１。
有市場人士指，當前處於年中購匯旺季，對人民幣匯率走勢形成一定的壓製。從往年來看，
６、７月份是境外中資上市企業購匯分紅的高峰期，企業剛性用匯需求較大；臨近暑期，出境遊
等因素也增加了家庭部門用匯需求。不過，當前人民幣匯率下行風險也不大。綜合考慮，人民幣
匯率短期可能難有大的單邊行情。（ｃａ）
08/07/2019 09:43
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１１９點子，報６﹒８９００
《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８８１，較上個交易日貶
１８４點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１１９點子，報６﹒８９００，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒８７８１。
有市場人士指，當前處於年中購匯旺季，對人民幣匯率走勢形成一定的壓製。從往年來看，
６、７月份是境外中資上市企業購匯分紅的高峰期，企業剛性用匯需求較大；臨近暑期，出境遊
等因素也增加了家庭部門用匯需求。不過，當前人民幣匯率下行風險也不大。綜合考慮，人民幣
匯率短期可能難有大的單邊行情。（ｃａ）
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