【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１１９點子，報６﹒８９００

《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８８１，較上個交易日貶

１８４點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１１９點子，報６﹒８９００，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒８７８１。

有市場人士指，當前處於年中購匯旺季，對人民幣匯率走勢形成一定的壓製。從往年來看，

６、７月份是境外中資上市企業購匯分紅的高峰期，企業剛性用匯需求較大；臨近暑期，出境遊

等因素也增加了家庭部門用匯需求。不過，當前人民幣匯率下行風險也不大。綜合考慮，人民幣

匯率短期可能難有大的單邊行情。（ｃａ）

