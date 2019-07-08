《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日不
開展逆回購操作，為連續第１１日不開展逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即零投放零回籠。上周累計淨回籠３４００億元人民幣。
（ａｃ）
08/07/2019 09:21
【人行收水】逆回購１１連停，公開市場零投放零回籠
《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日不
開展逆回購操作，為連續第１１日不開展逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即零投放零回籠。上周累計淨回籠３４００億元人民幣。
（ａｃ）
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