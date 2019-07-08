【人行收水】逆回購１１連停，公開市場零投放零回籠

《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日不

開展逆回購操作，為連續第１１日不開展逆回購。

公開市場今日沒有逆回購到期，即零投放零回籠。上周累計淨回籠３４００億元人民幣。

（ａｃ）

