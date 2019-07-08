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即市新聞

08/07/2019 10:44

【華為風波】百名員工具中國國安或軍方背景，華為反駁情況非特殊

　　《經濟通通訊社８日專訊》英國《每日電訊報》報道，英國智庫亨利．傑克遜協會研究
２﹒５萬份華為員工履歷發現，至少約１００位員工曾為中國國家安全部工作，有人曾從事與中
國解放軍的聯合專案，有人曾在主要的軍事學院接受教育，有人曾任職於被控對美國公司發動網
絡攻擊的中國軍方機構等。
　　華為在英國的一位高管回應稱，這些履歷資料是公開的，華為僱用來自公共服務及政府的員
工非特殊，他強調華為不為中國政府的軍事和情報項目服務。（ｅｙ）

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