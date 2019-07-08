《經濟通通訊社８日專訊》上海清算所最新數據顯示，受包商銀行事件衝擊，６月末上清所
債券托管餘額為２０﹒８萬億元（人民幣．下同），當月下降１０８３﹒３億元；其中同業存單
當月托管量減少２１６９億元，期末托管餘額為９﹒９８萬億元。
不過境外機構逆勢增持，６月末境外機構上清所債券托管餘額為３０９０﹒４２億元，當月
淨增持４００﹒８２億元；其中境外機構同業存單托管餘額為２３４５﹒８５億元，當月淨增
３２０﹒８億元。（ｗｌ）
08/07/2019 13:39
【接管包商】上清所６月同業存單託管明顯減少，境外機構逆勢增持
《經濟通通訊社８日專訊》上海清算所最新數據顯示，受包商銀行事件衝擊，６月末上清所
債券托管餘額為２０﹒８萬億元（人民幣．下同），當月下降１０８３﹒３億元；其中同業存單
當月托管量減少２１６９億元，期末托管餘額為９﹒９８萬億元。
不過境外機構逆勢增持，６月末境外機構上清所債券托管餘額為３０９０﹒４２億元，當月
淨增持４００﹒８２億元；其中境外機構同業存單托管餘額為２３４５﹒８５億元，當月淨增
３２０﹒８億元。（ｗｌ）
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