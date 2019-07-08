【接管包商】上清所６月同業存單託管明顯減少，境外機構逆勢增持

《經濟通通訊社８日專訊》上海清算所最新數據顯示，受包商銀行事件衝擊，６月末上清所

債券托管餘額為２０﹒８萬億元（人民幣．下同），當月下降１０８３﹒３億元；其中同業存單

當月托管量減少２１６９億元，期末托管餘額為９﹒９８萬億元。

不過境外機構逆勢增持，６月末境外機構上清所債券托管餘額為３０９０﹒４２億元，當月

淨增持４００﹒８２億元；其中境外機構同業存單托管餘額為２３４５﹒８５億元，當月淨增

３２０﹒８億元。（ｗｌ）

