《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行公布，截至６月末外匯儲備餘額３﹒１１９２萬億美元
，略高市場預期的３﹒１１萬億美元，按月增１８２億美元。５月末外匯儲備為３﹒１０１億美
元。
外匯局稱，６月受匯率折算和資產價格變化等因素作用，外儲規模有所上升。
此外，中國６月末黃金儲備為６１９４萬盎司，環比增加３３萬盎司，５月末為６１６１萬
盎司。截至６月末黃金儲備８７２﹒６８億美元，５月末為７８９﹒２５億美元。（ｃａ）
08/07/2019 09:05
【外儲回升】中國６月底外儲小幅回升至３﹒１１９２萬億美元
《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行公布，截至６月末外匯儲備餘額３﹒１１９２萬億美元
，略高市場預期的３﹒１１萬億美元，按月增１８２億美元。５月末外匯儲備為３﹒１０１億美
元。
外匯局稱，６月受匯率折算和資產價格變化等因素作用，外儲規模有所上升。
此外，中國６月末黃金儲備為６１９４萬盎司，環比增加３３萬盎司，５月末為６１６１萬
盎司。截至６月末黃金儲備８７２﹒６８億美元，５月末為７８９﹒２５億美元。（ｃａ）
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