【科創板啟動】２５家企業２２日上市集資３１１億，或存破發風險

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上交所正式公布，科創板將於７月２２日正

式啟動，首批上市共有２５間公司。截止目前，已有４間公司完成招股並公布中籤情況，分別是

科創板第一股華興源創、００２號睿創微納、００３號天准科技和００６號杭可科技。



＊科創板首四間企業定價較高＊



上述四隻新股的招股情況十分火爆，全部啟動回撥機制，平均中籤率為０﹒０５８％，是滬

深主板、中小創今年同等發行規模新股的１﹒５倍。其中，睿創微納還出現大比例超募現象，實

際募集規模是資金需求量的近三倍。

然而，在受到市場追捧的背後，這些新股的定價並不便宜，平均市盈率約在５０倍左右，其

中睿創微納市盈率更是達到７９﹒０９倍，不僅打破了Ａ股主板的「２３倍魔咒」，還高過不少

同行業可比上市公司的估值水平。

究其原因，是這些科創板企業多屬於高科技公司，具有發展前景廣闊但面臨不確定性、成長

迅速但盈利不穩定、商業模式新穎但難以找到可比公司等問題，導致傳統的ＰＥ、ＰＢ估值方法

不再適用，因此機構在科創板新股詢價報價時會綜合考慮基本面估值、籌碼稀缺性等因素。

市場人士指，從初期的幾家新股來看，由於供應較少，為保證中籤，機構偏向於往高報價，

從而令定價偏高。後續隨著科創板新股供給增加，博弈成分對新股報價的影響將減弱，愈來愈回

歸依據基本面估值定價。



＊科創板市場或將逐漸分化，存在破發風險＊



在這樣高估值的背後，不少投資者開始擔心，像科創板新股這樣高股價、高市盈率、高募資

額的「三高」現象，會否帶來新股上市首日「破發」的風險？

對此，東北證券研究總監付立春認為，未來，隨著市場慢慢走向成熟，科創板的企業愈來愈

多被稀釋，投資者的心態也愈來愈走向理性，這時市場或將出現分化，不排除未來科創板的一些

企業也會出現「破發」。

機構人士建議，投資者應理性看待市場化的定價估值，要容忍不同公司、不同行業的不同定

價，特別是對於科創板開板初期有可能出現的估值水平短期大幅波動，要保持一顆平常心。



＊首批２５間公司募資３１１億人幣＊



科創板首批上市的２５間公司擬融資金額共計３１０﹒８９億元（人民幣．下同），佔Ａ股

２０１８年全年ＩＰＯ募資總額的２３％。其中，僅中國通號一家融資規模就達１０５億元，佔

到全部２５家公司融資總額的三分之一。同時，近一年淨利潤最多的也是中國通號，去年實現淨

利潤３７﹒１７億元；而利潤最少及募集資金最少的都是安集科技，去年淨利潤０﹒４５億元，

募集資金額為３﹒０３億元。



＊表列２５間公司最新招股進度＊



－ 華興源創（滬：６８８００１） 中籤率０﹒０５９９％

－ 睿創微納（滬：６８８００２） 中籤率０﹒０６０％

－ 天准科技（滬：６８８００３） 中籤率０﹒０５５％

－ 杭可科技（滬：６８８００６） 中籤率０﹒０５９％



－ 瀾起科技（滬：６８８００８） ７月８日申購

－ 容百科技（滬：６８８００５） ７月１０日申購

－ 光峰科技（滬：６８８００７） ７月１０日申購

－ 中國通號（滬：６８８００９） ７月１０日申購

－ 福光股份（滬：６８８０１０） ７月１０日申購

－ 新光光電（滬：６８８０１１） ７月１０日申購

－ 中微公司（滬：６８８０１２） ７月１０日申購

－ 樂鑫科技（滬：６８８０１８） ７月１０日申購

－ 安集科技（滬：６８８０１９） ７月１０日申購

－ 鉑力特 （滬：６８８３３３） ７月１０日申購



－ 心脈醫療（滬：６８８０１６） ７月１１日申購

－ 南微醫學（滬：６８８０２９） ７月１１日申購

－ 西部超導（滬：６８８１２２） ７月１１日申購

－ 虹軟科技（滬：６８８０８８） ７月１１日申購



－ 方邦股份（滬：６８８０２０） ７月１２日申購

－ 瀚川智能（滬：６８８０２２） ７月１２日申購

－ 沃爾德 （滬：６８８０２８） ７月１２日申購

－ 天宜上佳（滬：６８８０３３） ７月１２日申購

－ 嘉元科技（滬：６８８３８８） ７月１２日申購

－ 航天宏圖（滬：６８８０６６） ７月１２日申購

－ 交控科技（滬：６８８０１５） ７月１２日申購

