《融天納地－溫天納》貿易談判衝擊資本市場

《融天納地》筆者上周接受央視及新華社的專訪，討論到內地與香港經濟互惠互利融合發展

的重要性，讓不同年齡層的香港市民均感受到新機遇的存在，當中如何將香港的優勢發揮出來，

尤其重要。目前環球局勢多變，過去的周末是美國向中國發動貿易戰一周年，有國外媒體整理數

據，判斷自去年７月６日兩國相互將對方進口貨品加徵關稅以來，直至今年４月３０日為止內地

對美出口較前一年同期減少１８０億美元，跌幅１４％，等同內地對美國全年出口的３％。而同

期美國對內地出口則減少２３０億美元，急挫約３８％，相當於美國對內地全年出口的１５％。

看似美國在貿易戰首年，損失大於內地，對兩國企業的產業鏈政策或有重大影響。



筆者認為重啟談判直至達成協議仍存在很多不確定性，而且中美雙方分歧大，要達成協議並

不容易。觀察內地進口數據，內地主要對從美國進口的農產品和化石燃料加徵關稅，然而這類型

產品可擴從其他資源大國進行替代性的進口。早前，中美兩國元首在大阪Ｇ２０峰會後進行達成

重啟經貿磋商，美方不再對內地出口產品新加關稅的共識，中美貿易戰出現再度緩和。



在雙方談判中，對短期經濟和市場影響最為直接的第一步，就是內地透過擴大進口美國產品

來收窄雙邊貿易差額。若要增加進口，要進口甚麼才能協助雙方達成協議？參考內地進口商品結

構、美國出口商品結構、以及目前兩國的貿易狀況，要迅速平衡貿易差，內地始終需要擴大從美

國進口石油及其製品、飛機、大豆、汽車、醫療製劑與設備、以及高科技產品方面。這些商品美

國均具備競爭優勢，而內地亦存在巨大的進口需求，匹配程度甚高。參考內地統計數據，撇開飛

機和大豆類別，假設其它上述產品來自美國的進口，均達到內地相關產品環球採購額的２０％，

那麼內地進口美國產品的價值可增加約１５００億美元。再大膽一點，若大豆和飛機全部自美國

進口，則每年從美國進口產品的金額可達約２０００億美元。



當然，要達此目標，美國需要全面放寬對內地高科技產品的出口限制，而美國內部相關產品

的產出亦需要增加，以免擠壓對其他國家商品出口。若內地增加自美國進口，將會減少內地貿易

順差，短期內將增加內地經濟面臨的壓力。不過，內地可以通過政策對沖和調整進口方式，消化

增加進口對內地經濟的短線影響。內地亦有統計指出，從靜態角度出發，若中央政府增加財政赤

字約０﹒７３至１﹒４７個百分點，則可對沖每年從美國增加進口１０００至２０００億美元對

內地經濟的衝擊，整體對沖部署僅佔內地ＧＤＰ約１個百分點，這是可行的規劃。



除此之外，通過增加進口實物儲備資產，亦可以避免衝擊內地實體需求，在減少內地淨進口

的同時亦增加了存貨，減輕對內地經濟的壓力，亦不會擠壓內地需求，減少對內地經濟的負面短

期衝擊。與此同時，亦將內地持有大量外匯金融資產適當轉化成原油等部分實物儲備資產，亦為

內地外匯儲備多元化的選擇。在國際形勢相對動盪的時刻，若僅持有信用相關的金融資產，不一

定比持有實物資產來得安全，中國應對貿易談判的新部署將會千變萬化。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

