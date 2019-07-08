《金石為開－黃威》非農強勁反彈，減息預期降溫

《金石為開》上周美元指數兩度拉升，累計反彈１﹒０９％，對黃金造成顯著壓力。歐元區

６月製造業ＰＭＩ繼續呈現緊縮，而美國數據則略勝預期，推動美元於低位回升。周五（５日）

公布的６月新增非農就業人數強勁反彈至２２﹒４萬，降息預期迅速得到修正。另外，中美雙方

暫時休戰重啟談判，市場風險情緒轉好，美國股市再創歷史新高。金價挑戰前高失敗，由高位回

落，全周累計下跌０﹒８％。



美國與歐洲的經濟數據再度呈現差異。６月份美國ＩＳＭ製造業指數錄得５１﹒７，較預期

的５１﹒０為好；而歐元區６月製造業ＰＭＩ終值降至４７﹒６，不僅低於初值４７﹒８，亦較

５月的４７﹒７下滑，已是連續第５個月低於榮枯線。此外，美國６月新增非農人數強勁反彈至

２２﹒４萬，遠超預期的１６萬，薪資增長符合預期。美元指數於上周一及周五兩度拉升，收復

了６月下旬急挫後的大部分跌幅。



非農造好也明顯改變了市場對於美聯儲降息的預期。實際上今年雖有兩個月份的非農增長低

於１０萬，但月均數值亦超過１５萬，整體形勢並不算太差。尤其是在中美表態重啟談判後，短

期貿易摩擦的風險降低，預計美聯儲並不急於大幅調整息率。６月非農公布後，投資者預期７月

降息５０個基點的概率已經下滑到５％左右，１０年期美債收益率重回２％以上。



債息回升以及美元反彈都對黃金的走勢造成顯著壓力。上周金價一度上探至１４３７美元，

距離年內高位僅一步之遙。但最終衝高回落，並失守１４００美元大關。日線ＭＡＣＤ形成高位

死叉，ＲＳＩ反彈至７０一線後掉頭回跌，短線回吐壓力正在增大。周線來看，ＲＳＩ依然維持

在超買水平，這波調整可能尚未完結。兩度收出長上影線後，雙頂的形態愈發明顯。短線金價將

考驗１３８２美元頸線水平的支撐，目前保歷加通道中軌也已上移至此處，一旦失守形勢將轉弱

，或令金價深調至１３５５－１３３５美元一線。



本周需重點關注美聯儲主席鮑威爾在國會的證詞及美聯儲６月會議紀要，市場將更清晰地了

解當局對下半年貨幣政策的態度。數據方面主要留意美國６月ＣＰＩ。

《六福金融分析師 黃威》

