《陶冬天下－陶冬》美非農一鳴驚人，馬克龍暗度陳倉

《陶冬天下》上周多數時間，風險資產圍繞著前一周的兩大主題乘風破浪，貿易談判顯露曙

光、聯儲降息在即，美國Ｓ＆Ｐ５００再創新紀錄，美國兩年期國債利率走出本周期低位，德國

十年期又見更低的負利率。然而，星期五（５日）的美國非農就業數據如同平地驚雷，改變了市

場的運作思維，改變了資金的重心。６月份美國增加就業２２４Ｋ，遠超過分析員預測的

１６０Ｋ，債市經歷了今年１月以來最大的拋售，兩年期國債利率跳升１０﹒８點至１﹒８７％

，十年期跳升８﹒６點至２﹒０４％。數據公布前利率期貨價格顯示有２５％的機會聯儲利率會

下調兩碼５０點，數據公布之後這個概率跌到１﹒５％。美國就業數據甚至影響了許多其他國家

的金融價格，德國十年期利率在周五也反彈３﹒４點。就業數據的華麗登台，觸發了美元匯率的

強力反轉，美元對歐元錄得１﹒１２２６，美元指數衝上９７﹒１７，黃金價格慘跌。儘管美伊

在波斯灣劍拔弩張，一周下來布蘭特原油期貨價格起落有限。



美國６月份非農就業數據，是一個趨勢性的市場材料。非農就業增加２２４Ｋ，民間就業增

加１９１Ｋ，均明顯好過市場預期；時薪環比上漲０﹒２％，同比３﹒１％，則符合市場預期。

此數字表明在經濟擴張周期的尾部，就業市場依然強勁，而消費大約佔美國經濟的七成，因此美

國經濟儘管會出現增長下滑，整體形勢並不太差，短期內滑向衰退的可能性不大。美國第二季度

ＧＤＰ增長預計在１﹒３％左右，較第一季度大幅下滑，但是這是回歸正常，而非斷崖式下滑的

前兆。勞工市場的榮景和貿易會談的握手，在筆者眼裏正在改變美國貨幣當局的風險矩陣，決策

者有更多的理由冷靜觀察，不急於出手。如果沒有突發性利空消息，聯儲在未來六個月最多減息

兩次，一次的機會更大，之後進入觀望期，明年靜待數據新趨勢。



歐盟最近的兩次人事會議，讓人明顯地感受到默克爾老了，在歐洲的影響力大不如前了。

６月會議中德國強推的韋伯並沒有被其他２７國認可，無法出任歐盟主席一職。７月份她有備而

來，卻被自己本是盟主的ＥＰＰ造反，峰會前四處救火，連續兩晝夜的密室峰會並沒有產生出歐

洲的領袖。最後法國總統馬克龍趁虛而入，主導了最後階段的歐洲最高職位分配。德國人馮德萊

恩被提名為歐洲聯盟委員會主席，比利時人米歇爾被提名歐洲會議主席，西班牙人博雷利出任外

交高級專員。馬克龍高調宣稱，這是法德戰車的共贏，歐洲團結的共贏。其實，米歇爾是馬克龍

的親密戰友，更重要的是法國人拉加德被暗渡陳倉地提名為歐洲央行行長，她在維護歐洲統一利

益、貨幣寬鬆、歐元穩定上，也會「ｗｈａｔｅｖｅｒ ｉｔ ｔａｋｅｓ」地照著馬克龍的意

圖做。德國鷹派被幹掉了，德拉吉１０月份可以放心退休了。



本周市場焦點：１）鮑威爾在國會的半年度聽證會，預計他會較明確地暗示７月降息一碼，

不過會更堅決地拒絕目前市場預計的明年底前降息四次的預期，貨幣當局需要重新引導市場預期

；２）美國６月ＣＰＩ，預計在連續失望四個月後，核心ＣＰＩ應該有反彈，接近政策目標２％

的水平；３）中國的社會總融資數據出爐，估計金融數據有明顯的反彈。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

