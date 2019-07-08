《經濟通通訊社８日專訊》卡姆丹克（００７１２）公布，建議每４股合併１股，之後將每
手買賣單位由２０００股現有股份更改為１萬股合併股份。
該集團指上周五收市價每股０﹒０７２元，每手買賣單位價值為１４４元，假設股份合併及
更改每手買賣單位後，每手為１萬股合併股份的買賣單位估計價值將為２８８０元。
該集團指鑑於現有股份的現行交易價接近０﹒０１元及每手買賣單位價值少於２０００元，
建議股份合併預期將使每股合併股份成交價相應上調，並使每手買賣單位的交易金額增至合理水
平。（ｗｈ）
08/07/2019 07:53
卡姆丹克（０７１２）建議４股合併１股，每手２０００股改１萬股
《經濟通通訊社８日專訊》卡姆丹克（００７１２）公布，建議每４股合併１股，之後將每
手買賣單位由２０００股現有股份更改為１萬股合併股份。
該集團指上周五收市價每股０﹒０７２元，每手買賣單位價值為１４４元，假設股份合併及
更改每手買賣單位後，每手為１萬股合併股份的買賣單位估計價值將為２８８０元。
該集團指鑑於現有股份的現行交易價接近０﹒０１元及每手買賣單位價值少於２０００元，
建議股份合併預期將使每股合併股份成交價相應上調，並使每手買賣單位的交易金額增至合理水
平。（ｗｈ）
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