【企業盈警】金蝶國際（００２６８）料中期盈利跌最多４０％

《經濟通通訊社８日專訊》金蝶國際（００２６８）發盈警，預期截至６月３０日止中期盈

利將介乎１﹒０２億元（人民幣．下同）至１﹒１９億元之間，較去年同期下降約３０％至

４０％。

該集團指，收入將介乎約１４﹒７１億元至１５﹒３５億元之間，較去年同期增長約１５％

至２０％。其中雲服務業務收入將介乎於約５﹒３３億元至５﹒６８億元之間，較去年同期增長

約５０％至６０％，因為今年執行加速雲轉型戰略，加大在金蝶雲蒼穹業務的戰略性投入，利潤

承受一定壓力，但將續推進加速雲轉型戰略，並對長期發展充滿信心。（ｗｈ）

