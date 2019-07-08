《經濟通通訊社８日專訊》金蝶國際（００２６８）發盈警，預期截至６月３０日止中期盈
利將介乎１﹒０２億元（人民幣．下同）至１﹒１９億元之間，較去年同期下降約３０％至
４０％。
該集團指，收入將介乎約１４﹒７１億元至１５﹒３５億元之間，較去年同期增長約１５％
至２０％。其中雲服務業務收入將介乎於約５﹒３３億元至５﹒６８億元之間，較去年同期增長
約５０％至６０％，因為今年執行加速雲轉型戰略，加大在金蝶雲蒼穹業務的戰略性投入，利潤
承受一定壓力，但將續推進加速雲轉型戰略，並對長期發展充滿信心。（ｗｈ）
08/07/2019 07:53
【企業盈警】金蝶國際（００２６８）料中期盈利跌最多４０％
《經濟通通訊社８日專訊》金蝶國際（００２６８）發盈警，預期截至６月３０日止中期盈
利將介乎１﹒０２億元（人民幣．下同）至１﹒１９億元之間，較去年同期下降約３０％至
４０％。
該集團指，收入將介乎約１４﹒７１億元至１５﹒３５億元之間，較去年同期增長約１５％
至２０％。其中雲服務業務收入將介乎於約５﹒３３億元至５﹒６８億元之間，較去年同期增長
約５０％至６０％，因為今年執行加速雲轉型戰略，加大在金蝶雲蒼穹業務的戰略性投入，利潤
承受一定壓力，但將續推進加速雲轉型戰略，並對長期發展充滿信心。（ｗｈ）
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