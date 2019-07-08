【企業盈警】萬順集團（０１７４６）料中期稅後純利減逾８０％

《經濟通通訊社８日專訊》萬順集團（０１７４６）發盈警，預期截至６月３０日止中期除

稅後純利將與去年同期的１００２萬元減少逾８０％，即約２００﹒４萬元。

該集團指，純利下降主因去年上半年獲授予鄰近大圍地鐵站的大型項目長期延誤及施工進度

放緩，導致截至５月底５個月收益確認及相應項目毛利大幅延遲，加上本香港房地產市場整體放

緩及近期宏觀經濟及地緣政治不明朗的普遍消極態勢，亦導致若干其他項目開工及施工進度普遍

放緩，並對新招標項目造成負面影響。

該集團預期於８月底或之前公布業績。（ｗｈ）

