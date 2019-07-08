【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４﹒３５億，買萬科中建材沽建行融創

《經濟通通訊社８日專訊》港股周五牛皮，低開１０點後跌幅輕微擴大，午後雖曾一度「轉

燈」向上發展，惟大市波幅有限，臨收市前再度轉跌。投資者關注美國非農就業數據表現，預料

將左右近期大市走勢。個股方面，由於近期美國十年期國債已失守２厘關口，市場追捧公用股，

領展（００８２３）連續第二日破頂，今日高見９９﹒８元，與「紅底股」有一步之遙。另外，

本地地產股繼續受減息憧憬影響而落鑊。恆指收報２８７７４點，跌２０點或０﹒０７％

按額度計算，北水全日淨流入４﹒３５億元人民幣，較周四的近兩個月低位增加２﹒５３億

人民幣，或１３９％。北水淨買入最多的個股依次是萬科企業（０２２０２）、中國建材

（０３３２３）和新華保險（０１３３６）；淨賣出最多的依次是建設銀行（００９３９）、融

創中國（０１９１８）和新城發展（０１０３０）。

主板成交額５６２﹒２２億元，較周四減少２２﹒３８％，其中港股通成交７０﹒８６億元

，佔總成交１２﹒６％。



＊北水續追萬科＊



新加坡政府投資公司周三（３日）增持萬科８１萬股或０﹒０６％，持股量升至

１０﹒０５％，約１﹒２３億北水淨買入萬科。業內擬淘汰落後產能，帶動水泥股造好，中建材

股價升３﹒３３％，並獲６１７５萬北水買入。

建行與工信部簽署戰略合作協議，惟２﹒０８億北水仍沽出建行。

易居房地產研究院４日發布《２０１９年上半年全國４０城新建商品住宅成交報告》顯示，

４０城成交環比下降１０﹒３％，而中國地產融資亦收緊，融創遭１﹒１６億北水沽出，股價跌

２﹒３１％。（ｂｎ）

