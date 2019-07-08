《日入而息》安踏遭渾水狙擊股價挫，美減息預期降港股挫４４３點

《今天重點》﹡安踏（０２０２０）遭渾水狙擊指控制分銷商造假，虛假地提升利潤率；安

踏表示今午起停牌，待澄清一份不實及有誤導資料報告

﹡吉利料中期盈利倒退４０％，中國市場銷量下跌超預期

﹡陳茂波稱港府肯定會汲取教訓加強溝通，冀社會各界放下前嫌；陳茂波周四

啟程赴盧森堡出席亞投行理事會年會

﹡葉劉回應會否辭行會：完全無必要，是不合理不負責任；葉劉稱修例惹風波

皆因政府宣傳機器落後、「生晒鏽」；建制政黨領袖入行會如執政聯盟，但

非舉手機器



《即日市況》﹡美國減息預期降，港股急挫４４３點收２８３３１，失百天及十天線



《深滬股市》﹡市場憂科創板分流、美國緩減息，滬綜指收挫２﹒６％



《美元匯價》﹡留意鮑威爾國會聽證會證詞；歐元最新報１﹒１２１６╱１８，日圓最新

報１０８﹒５３╱５６



《公司業績》﹡中國銀河（０６８８１）６月份扭虧賺２﹒４４億元人民幣

﹡浙江滬杭甬（００５７６）旗下浙商證券６月淨利潤按年升２２﹒８％

﹡耀才證券（０１４２８）料首財季稅後純利約１億元



《公司資訊》﹡正榮地產（０６１５８）獲銀行提供１﹒２億美元雙幣種定期貸款融資

﹡吉輝（０８０２７）斥近２３６２萬元買入新加坡物業作辦公室廠房

﹡鷹普（０１２８６）與客戶談妥，只需承擔三分一關稅

﹡信佳國際（００９１２）銷售增加主要來自美國客戶，期望日後以量帶動營

收

﹡美瑞健康（０２３２７）逾１４００萬元人民幣增持雲南漢素生物股權

﹡麥迪森（０８０５７）獲１﹒０６億貸款，大股東質押４２﹒６％權益

﹡渣打（０２８８８）上周五倫交所回購約１４８萬股，涉近１﹒０６億

﹡雅迪（０１５８５）股價一度暴挫６４％，公司確認正常營運

﹡達力環保（０１７９０）冀污水處理能力５年增５０％

﹡劉連舸升任中行（０３９８８）及中銀香港（０２３８８）董事長

﹡翰森製藥（０３６９２）超額配股權悉數獲行使再籌１１﹒６億元

﹡港交所（００３８８）香港為全球第二大生物科技上市中心

﹡招行（０３９６８）回應異常利率交易事件：已按市場正常利率修正

﹡馬雪征獲委任為太古股份獨立非常務董事

﹡創維數碼（００７５１）股份簡稱將改為「創維集團」，本周四９時生效

﹡中移動香港表示已於部分地區建設５Ｇ基站，未決定５Ｇ投放金額

﹡中國新城鎮（０１２７８）向合營企業貸款，涉資７０００萬元人民幣



《國企紅籌》﹡中國恆天立信國際（００６４１）深圳染整廠恢復正常生產

﹡中遠海運（０２８６６）孫月英因年齡原因辭任主席

﹡綠地香港（００３３７）上半年合約銷售升６７％至２５６億元人民幣

﹡中州證券（０１３７５）６月份按年扭虧，錄淨利潤約２３０４萬元人民幣

﹡遠洋集團（０３３７７）６月協議銷售額按年升１６％



《神州民企》﹡安踏（０２０２０）午後暫停股份買賣，早市挫逾７％遭沽空報告狙擊；安

踏遭渾水狙擊指控制分銷商造假，虛假地提升利潤率；安踏表示今午起停牌

，待澄清一份不實及有誤導資料報告

﹡富力（０２７７７）境外優先票據公司債及超短期融資增２２３億元人民幣

﹡龍光地產（０３３８０）６月合約銷售額按年增６４％

﹡中新控股（０８２０７）今早停牌，待刊發先鋒支付有關不合規詳情

﹡銘源醫療（００２３３）上周三申請復牌

﹡寶龍地產（０１２３８）６月合約銷售額按年升５８﹒７％



《中國要聞》﹡中興通訊率先完成中國聯通５ＧＳＡ內場測試

﹡吉林省政府與中國聯通簽署戰略合作協議共拓人工智能

﹡國資委表示中絲集團整體無償劃入保利集團

﹡第二輪第一批中央生態環保督察近日將全面啟動

﹡農業農村部表示開展農業農村金融保險創新

﹡鐵礦石期貨炒翻天，八家鋼企自發成立調查小組

﹡平安銀行、招行交易員因隔夜利率異常交易遭罰停資格

﹡人行王信稱直接發行數字貨幣有助提升貨幣政策有效性

﹡分析指科創板本周集中申購加重市場沽壓

﹡康得新被揭發連續四年虧損屬重大違法，今日起停牌

﹡上清所６月同業存單託管明顯減少，境外機構逆勢增持

﹡逆回購１１連停，公開市場零投放零回籠

﹡深圳市３９條舉措支持自由貿易試驗區深化改革創新

﹡中國６月底外儲小幅回升至３﹒１１９２萬億美元

﹡外匯局表示因匯率折算和資產價格變化，６月外儲上升

﹡嘉元科技等三家科創板公司將於周五申購

﹡兩名內地律師向中證監實名舉報新城控股高管違法違規

﹡百名員工具中國國安或軍方背景，華為反駁情況非特殊

﹡中國外交部表示以血統種族為標簽阻撓中美交流不得人心；華裔教授被逼辭

職，外交部表示美方搬起石頭砸自己的腳

﹡銀保監約談警示地產業務增速過快、增量過大信託公司

﹡中證上海國企交易型開放式指數在滬暫停交易

﹡世茂天譽灣銷售違反搖號規定，遭杭州房管局通報批評

﹡垃圾分類實施一周，查處生活垃圾分類案件１９０起

﹡內地上月廣義乘用車零售銷量１３個月來首次同比上升

﹡上海財大報告指中國經濟外部環境嚴峻，財政需發力

﹡中證監有關人士表示康得新或將面臨民事賠償和刑事責任

﹡上海樓市上周供求雙雙回落，短期仍將維持低位震盪

﹡河南擬今年化解煤炭產能１０００萬噸，完成十三五任務

﹡「Ａ股最窮公司」華澤退將於明日被深交所摘牌



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％，報１０７５１﹒２２點



《其他消息》﹡陳茂波稱港府肯定會汲取教訓加強溝通，冀社會各界放下前嫌；陳茂波周四

啟程赴盧森堡出席亞投行理事會年會

﹡澳門特首選舉今接受提名，提名期將於７月２３日結束

﹡十大屋苑周末成交量未見突破，一手新盤登場搶客

﹡深股通額度全日流走８﹒７億元，外資淨賣出創六周高；滬股通額度全日流

走２４﹒６億元，陸股通淨賣出３６億

﹡南洋商業銀行取消「智盈理財」、「自在理財」及一般銀行服務收費

﹡華僑永亨料零售行業全年銷售錄低單位數跌幅，全年樓價升８％



《移交逃犯》﹡田北辰稱政黨人士及議員不應入行會，否則難監察政府

﹡田北俊認自由黨成幫兇，四榮譽主席齊促張宇人辭行會

﹡受示威活動影響，高鐵周日客量較往日減半

﹡林卓廷批警員以警棍由上至下擊打示威者乃致命武力

﹡記協及攝記協發聯合聲明嚴厲譴責警方向記者惡意推撞

﹡湯家驊社交網貼文指有人堆砌虛假事實，誣衊公眾人物

﹡鍾國斌支持田北俊等人去信促張宇人辭任行會

﹡警方在旺角驅散示威者行動中拘捕五人

﹡民主派譴責昨晚警方行動，促追究違例警員並道歉

﹡聞建制派倡改組行會，民主派感欣然

﹡葉劉回應會否辭行會：完全無必要，是不合理不負責任；葉劉稱修例惹風波

皆因政府宣傳機器落後、「生晒鏽」；建制政黨領袖入行會如執政聯盟，但

非舉手機器

﹡警方表示維持公共秩序有責，尊重新聞自由和採訪權利

﹡張宇人稱田所言不盡不實，發聲明撐修例經四議員同意

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