《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６８０６．１４ 跌 １１５．９８點╱０．４３％
標普５００ ２９７５．９５ 跌 １４．４６點╱０．４８％
納斯達克 ８０９８．３８ 跌 ６３．４１點╱０．７８％
倫敦富時１００ ７５４９．２７ 跌 ３．８７點╱０．０５％
法蘭克福ＤＡＸ １２５４３．５１ 跌 ２５．０２點╱０．２０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５８９．１９ 跌 ４．５３點╱０．０８％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．７７，歐元兌美元１．１２１６
09/07/2019 07:46
《日出而作》道指跌１１５點，金價守千四關，吉利料中期少賺四成
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６８０６．１４ 跌 １１５．９８點╱０．４３％
標普５００ ２９７５．９５ 跌 １４．４６點╱０．４８％
納斯達克 ８０９８．３８ 跌 ６３．４１點╱０．７８％
倫敦富時１００ ７５４９．２７ 跌 ３．８７點╱０．０５％
法蘭克福ＤＡＸ １２５４３．５１ 跌 ２５．０２點╱０．２０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５８９．１９ 跌 ４．５３點╱０．０８％
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