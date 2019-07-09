【吉利炒車】吉利發盈警兼降銷售目標，大行齊削目標價大摩看５元

《經濟通通訊社９日專訊》吉利汽車（００１７５）於周一（８日）收市後發盈警，指由於

內地汽車市場整體銷量下跌超出預期，及公司主動減少經銷商總庫存，預期今年上半年淨利較去

年同期的６６﹒７億元人民幣下跌大約４０％。同日，公司亦公布６月份汽車銷量按年減少

２９％至大約９﹒０９萬輛，以及將全年銷售目標下調一成，由１５１萬輛降至１３６萬輛。受

負面消息拖累，吉利今早股價曾急跌逾７％，多家大行紛紛下調盈測及削目標價超過２０％，當

中，大摩更大削吉利目標價至５元。



＊大摩指吉利面對降成本壓力，削目標價至５元＊



摩根士丹利報告估計，吉利汽車上半年純利僅３５億至３６億元人民幣，按年下跌４６％至

４８％，主要由於銷售疲弱及提供較大折扣率，該行將全年盈利預測下跌３９％至７０億元人民

幣，並將目標價由８港元，下調３７﹒５％至５港元，評級為「減持」。

大摩指，吉利正削減研發團隊，以及計劃減少２０２０年新款產品推出，公司正面對削減成

本的壓力，由於集團一直依賴新產品以保持持續盈利能力，料將會影響吉利長遠發展前景。

另外，摩根大通及中金亦分別將吉利的投資評級下調至「中性」。摩通將吉利目標價由１８

元下調３３﹒３％至１２元；中金則削其目標價４１％至９元。



＊富瑞料吉利大部分負面因素已反映，交銀下調盈測＊



然而，富瑞、大和及交銀國際則予吉利「買入」評級。其中，富瑞認為吉利股價已反映大部

分負面因素，為入市提供具吸引力的機會，但將目標價由１８﹒８元下調２０﹒２％至１５元。

該行指，吉利發盈警及下調全年銷售目標會為公司短期股價帶來壓力，但相信大部面因素已於股

價上反映，並料未來內地汽車需求有機會復甦，公司有望於市場復甦時取得市場份額。

大和則認為，市場氣氛及數據將於未來數月見底後復甦，料吉利有望受惠市場復甦，予其「

買入」評級。交銀國銀對吉利長遠前景維持正面看法，認為其產品組合及電動車有良好定位，公

司發盈警帶來入市機會，維持「買入」評級，但將目標價由２１﹒９元下調約３０﹒６％至

１５﹒２元。交銀稱，吉利今年整體銷售預測由１５０萬輛下調至１３０萬輛，料其下半年銷售

前景遜預期，並預期受部分車型高折扣優惠所影響，公司盈利或繼續受壓，將２０１９－

２０２１年每股盈利預測下調３０﹒９％至３５﹒４％，以反映銷售及盈利表現遜預期。

（ｋｉ）



表列各券商對吉利汽車（００１７５）之投資評級及目標價：



投資評級 目標價

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摩根士丹利 維持減持 ８元－＞５元

摩根大通 增持－＞中性 １８元－＞１２元

中金 跑贏大盤－＞中性 １５﹒４２元－＞ ９元

富瑞 買入 １８﹒８元－＞１５元

交銀國際 維持買入 ２１﹒９元－＞１５﹒２元

大和 買入 ╱

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