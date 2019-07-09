【新股上市】萬寶盛華（２１８０）暗盤開１０﹒９元高招股價一成

《經濟通通訊社９日專訊》由美國上市的獵頭公司Ｍａｎｐｏｗｅｒ Ｇｒｏｕｐ分拆的大

中華區業務萬寶盛華（０２１８０）明日（１０日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報１０﹒９

元，較招股價９﹒９元高出１０﹒１％。

按每手２５０股，不考慮手續費，以現價１１﹒５０元，計每手賺４００元。

在耀才暗盤交易市場，該股最新報１２﹒５元，較上市價高出２６﹒３％。（ｓｃ）

