《經濟通通訊社９日專訊》由美國上市的獵頭公司Ｍａｎｐｏｗｅｒ Ｇｒｏｕｐ分拆的大
中華區業務萬寶盛華（０２１８０）明日（１０日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報１０﹒９
元，較招股價９﹒９元高出１０﹒１％。
按每手２５０股，不考慮手續費，以現價１１﹒５０元，計每手賺４００元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報１２﹒５元，較上市價高出２６﹒３％。（ｓｃ）
09/07/2019 16:16
【新股上市】萬寶盛華（２１８０）暗盤開１０﹒９元高招股價一成
《經濟通通訊社９日專訊》由美國上市的獵頭公司Ｍａｎｐｏｗｅｒ Ｇｒｏｕｐ分拆的大
中華區業務萬寶盛華（０２１８０）明日（１０日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報１０﹒９
元，較招股價９﹒９元高出１０﹒１％。
按每手２５０股，不考慮手續費，以現價１１﹒５０元，計每手賺４００元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報１２﹒５元，較上市價高出２６﹒３％。（ｓｃ）
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