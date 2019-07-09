【企業盈警】新百利（８４３９）料季度稅後盈轉虧最多３００萬元

《經濟通通訊社９日專訊》新百利融資（０８４３９）料截至６月３０日止三個月錄得不超

過３００萬元的除稅後虧損，而去年同期則為錄得除稅後溢利約３０萬元。產生預期虧損，主要

是由於項目流量有所放緩，加上項目延遲完成，令收益減少；及營運開支之一般增加。

該集團預期８月中前公布業績。（ｊｔ）

