《經濟通通訊社９日專訊》新百利融資（０８４３９）料截至６月３０日止三個月錄得不超
過３００萬元的除稅後虧損，而去年同期則為錄得除稅後溢利約３０萬元。產生預期虧損，主要
是由於項目流量有所放緩，加上項目延遲完成，令收益減少；及營運開支之一般增加。
該集團預期８月中前公布業績。（ｊｔ）
09/07/2019 09:47
【企業盈警】新百利（８４３９）料季度稅後盈轉虧最多３００萬元
《經濟通通訊社９日專訊》新百利融資（０８４３９）料截至６月３０日止三個月錄得不超
過３００萬元的除稅後虧損，而去年同期則為錄得除稅後溢利約３０萬元。產生預期虧損，主要
是由於項目流量有所放緩，加上項目延遲完成，令收益減少；及營運開支之一般增加。
該集團預期８月中前公布業績。（ｊｔ）
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