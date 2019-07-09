【企業盈警】譽滿國際（８２１２）料年度虧損大增，金融資產減值

《經濟通通訊社９日專訊》譽滿國際（０８２１２）發盈警，料截至６月３０日止年度錄得

綜合虧損淨額較去年同期大幅增加，預期綜合虧損淨額主要來自按公平值經損益入帳之金融資產

的公平值虧損約５６０萬元（去年同期收益約１３８０萬元），以出售按公平值經損益入帳之金

融資產的虧損約９９２０萬元（去年同期虧損約５２０萬元）。

該集團預期於９月底前公布業績。（ｊｔ）

