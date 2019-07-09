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即市新聞

09/07/2019 09:22

市場觀望氣氛濃厚，港股低開３１點報２８２９９，國指跌不足１點

　　《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股再因減息憧憬降低而回吐，亞洲股市今日見回升，日經
升１２１點，首爾指數漲１０點，港股方面今早輕微低開，投資者持股望態度，主要等待明日（
８日）公布內地ＣＰＩ數據。個股方面，吉利（００１７５）發表盈警，預料中期純利倒退
４０％，今早股價低開逾５％並暫為最差藍籌。
　　恆生指數開報２８２９９，跌３１點或跌０﹒１１％，主板成交１０﹒１７億元。國企指數
開報１０７２４點，跌不足１點。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒４６％，報６５﹒３元；港交所（００３８８）跌
０﹒６６％，報２７２﹒４元；騰訊（００７００）跌０﹒１７％，報３５０﹒４元；中移動（
００９４１）升０﹒５７％，報７０﹒７元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒６５％，報
８４元。

　　恆指十大跌幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂（０００２７）　　５５﹒５０元　　　升１﹒００％
　　中國神華（０１０８８）　　１６﹒３４元　　　升０﹒９９％
　　中石油　（００８５７）　　　４﹒２４元　　　升０﹒９５％
　　萬洲國際（００２８８）　　　７﹒８８元　　　升０﹒７７％
　　華潤置地（０１１０９）　　３４﹒４５元　　　升０﹒７３％

　　吉利汽車（００１７５）　　１１﹒４４元　　　跌５﹒９２％
　　創科實業（００６６９）　　５９﹒４０元　　　跌１﹒００％
　　石藥集團（０１０９３）　　１２﹒４０元　　　跌０﹒９６％
　　中信股份（００２６７）　　１０﹒９２元　　　跌０﹒９１％
　　中國人壽（０２６２８）　　１９﹒４６元　　　跌０﹒８２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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