市場觀望氣氛濃厚，港股低開３１點報２８２９９，國指跌不足１點

《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股再因減息憧憬降低而回吐，亞洲股市今日見回升，日經

升１２１點，首爾指數漲１０點，港股方面今早輕微低開，投資者持股望態度，主要等待明日（

８日）公布內地ＣＰＩ數據。個股方面，吉利（００１７５）發表盈警，預料中期純利倒退

４０％，今早股價低開逾５％並暫為最差藍籌。

恆生指數開報２８２９９，跌３１點或跌０﹒１１％，主板成交１０﹒１７億元。國企指數

開報１０７２４點，跌不足１點。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒４６％，報６５﹒３元；港交所（００３８８）跌

０﹒６６％，報２７２﹒４元；騰訊（００７００）跌０﹒１７％，報３５０﹒４元；中移動（

００９４１）升０﹒５７％，報７０﹒７元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒６５％，報

８４元。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂（０００２７） ５５﹒５０元 升１﹒００％

中國神華（０１０８８） １６﹒３４元 升０﹒９９％

中石油 （００８５７） ４﹒２４元 升０﹒９５％

萬洲國際（００２８８） ７﹒８８元 升０﹒７７％

華潤置地（０１１０９） ３４﹒４５元 升０﹒７３％



吉利汽車（００１７５） １１﹒４４元 跌５﹒９２％

創科實業（００６６９） ５９﹒４０元 跌１﹒００％

石藥集團（０１０９３） １２﹒４０元 跌０﹒９６％

中信股份（００２６７） １０﹒９２元 跌０﹒９１％

中國人壽（０２６２８） １９﹒４６元 跌０﹒８２％

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（ｕｌ）

