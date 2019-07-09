《盤後部署》港股二萬八關口難穩守，料下試２７６００支持

《經濟通通訊社９日專訊》蘋果公司遭券商下調評級，隔晚（８日）股價走低，加上市場繼

續相信聯儲局不僧大幅減息，拖累美股受壓。港股今早跟隨美股繼續回吐，低開３１點報

２８２９９，及後跌幅不斷擴大，一度挫２５０點低見２８０８０，穿廿天線（２８１６５點）

及五十天線（２８１５８點）。午後港股曾一度跌勢回順，不過尾段跌幅再度擴大，最終全日收

２８１１６點，跌２１５點或０﹒７６％。全日主板成交７０３﹒２５億元減少７﹒１％。國指

收報１０６５０點，跌７４點或０﹒７％。

Ａ股個別發展，上証收報２９２８點，跌５點或０﹒１８％。深成指收報９１９８點，升

１２點或０﹒１４％。兩市成交僅３４９０億人民幣銳減２５﹒５％。



＊聯儲局鮑威爾明天國會聽證＊



市場對本月美國大幅減息預期開始消退，但依然預計會減息２５個基點，因為如果局方再不

減息，將會為經濟增長造成很大壓力。聯儲局主席鮑威爾明日（１０日）將會在美國國會上，就

美國經濟發表今年上半年的證詞陳述，市場或可從中尋找有關貨幣政策短期前景的線索，相信市

場在本周後段會作出回應。再者，美股連跌兩日，長期美債價格上漲，並推動美債收益率曲線變

平。有美國利率策略師就預計，儘管６月非農就業人數增長優於預期，引發美債拋售，但未來美

國國債收益率將繼續下跌，即反映資金會流入債市，故鮑威爾的決定極為重要。

中國本周迎來自２０１５年股災以來最密集的新股發行，令科創板超出預期推進，並將會考

驗市場資金面和投資者心理。另外，人行即將會公布６月信貸數據、社融增量、新增人民幣貸款

數據，三項數據均料按月上升。中國６月消費者物價指數（ＣＰＩ）將會於明日公布，市場預測

將按年升２﹒７％，升幅與上月持平，故未必有太大驚喜，或未能帶動Ａ股向上，繼而助港股走

高。



＊港股料填補上月中上升裂口＊



港股目前出現五連跌兼四連陰的形態，亦繼上日穿了百天線（約２８６２６）及十天線

（約２８５３２）之後，今日再穿廿天線及五十天線，相信港股短期要穿二萬八關口，填補上月

中的上升裂口（２７５８４至２８０２２點），方再有支持。在技術指標方面，ＭＡＣＤ的快線

即將由上而下穿過慢線，ＤＩＦ極有可能由正轉負，亦即利淡信號，同時ＳＴＣ的％Ｄ線維持在

％Ｋ線的上方，並保持一段距離之下一向走低離開超買區，兩指標都暗示港股跌勢應該會持續。

以上日牛熊證街貨分布估計，上日牛證重貨區於２７７００至２７７９９點水平，故相信月內有

機會再下試近２５０天線（約２７６０６）水平，繼而有強大支持。（ａｌ、ｊｔ）

