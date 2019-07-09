  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/07/2019 16:57

《盤後部署》港股二萬八關口難穩守，料下試２７６００支持

　　《經濟通通訊社９日專訊》蘋果公司遭券商下調評級，隔晚（８日）股價走低，加上市場繼
續相信聯儲局不僧大幅減息，拖累美股受壓。港股今早跟隨美股繼續回吐，低開３１點報
２８２９９，及後跌幅不斷擴大，一度挫２５０點低見２８０８０，穿廿天線（２８１６５點）
及五十天線（２８１５８點）。午後港股曾一度跌勢回順，不過尾段跌幅再度擴大，最終全日收
２８１１６點，跌２１５點或０﹒７６％。全日主板成交７０３﹒２５億元減少７﹒１％。國指
收報１０６５０點，跌７４點或０﹒７％。
　　Ａ股個別發展，上証收報２９２８點，跌５點或０﹒１８％。深成指收報９１９８點，升
１２點或０﹒１４％。兩市成交僅３４９０億人民幣銳減２５﹒５％。

＊聯儲局鮑威爾明天國會聽證＊

　　市場對本月美國大幅減息預期開始消退，但依然預計會減息２５個基點，因為如果局方再不
減息，將會為經濟增長造成很大壓力。聯儲局主席鮑威爾明日（１０日）將會在美國國會上，就
美國經濟發表今年上半年的證詞陳述，市場或可從中尋找有關貨幣政策短期前景的線索，相信市
場在本周後段會作出回應。再者，美股連跌兩日，長期美債價格上漲，並推動美債收益率曲線變
平。有美國利率策略師就預計，儘管６月非農就業人數增長優於預期，引發美債拋售，但未來美
國國債收益率將繼續下跌，即反映資金會流入債市，故鮑威爾的決定極為重要。
　　中國本周迎來自２０１５年股災以來最密集的新股發行，令科創板超出預期推進，並將會考
驗市場資金面和投資者心理。另外，人行即將會公布６月信貸數據、社融增量、新增人民幣貸款
數據，三項數據均料按月上升。中國６月消費者物價指數（ＣＰＩ）將會於明日公布，市場預測
將按年升２﹒７％，升幅與上月持平，故未必有太大驚喜，或未能帶動Ａ股向上，繼而助港股走
高。

＊港股料填補上月中上升裂口＊

　　港股目前出現五連跌兼四連陰的形態，亦繼上日穿了百天線（約２８６２６）及十天線
（約２８５３２）之後，今日再穿廿天線及五十天線，相信港股短期要穿二萬八關口，填補上月
中的上升裂口（２７５８４至２８０２２點），方再有支持。在技術指標方面，ＭＡＣＤ的快線
即將由上而下穿過慢線，ＤＩＦ極有可能由正轉負，亦即利淡信號，同時ＳＴＣ的％Ｄ線維持在
％Ｋ線的上方，並保持一段距離之下一向走低離開超買區，兩指標都暗示港股跌勢應該會持續。
以上日牛熊證街貨分布估計，上日牛證重貨區於２７７００至２７７９９點水平，故相信月內有
機會再下試近２５０天線（約２７６０６）水平，繼而有強大支持。（ａｌ、ｊｔ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
中國故事09/07/2019
【承興亂局】羅靜案激千重浪 承興國際暴瀉 京東拒認欠款
生財有道09/07/2019
【吉利炒車】吉利發盈警兼降銷售目標 大摩狠劈目標價至5元
FOCUS09/07/2019
【FOCUS】德銀大裁員伴「魔笛」 啟示盯緊盈利
生財有道09/07/2019
《開市Good Morning》朱紅：吉利暫不宜入市博反彈
國際動態09/07/2019
【希臘變天】保守派擊敗左翼聯盟
生財有道08/07/2019
安踏遭渾水狙擊 指控制分銷商造假虛假地提升利潤率
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金