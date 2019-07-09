《外地經濟》英國過去一年零售銷售增速為有記錄以來最差

《經濟通通訊社９日專訊》英國零售業聯盟（ＢＲＣ）稱，英國零售商過去一年的平均銷售

增幅為有記錄以來最差，因消費者受到英國脫歐憂慮所困擾。

ＢＲＣ表示，截至６月底止的１２個月平均銷售增速放緩至０﹒６％，為１９９５年開始有

記錄以來的最小增幅。

６月零售銷售亦創出最大的同比跌幅，較上年同期下降１﹒３％，受到脫歐憂慮升高、以及

２０１８年６月高溫天氣及世界盃提振支出的影響。

英國６月同店銷售下降１﹒６％，１２個月平均值則下跌０﹒１％，為逾７年以來最弱。

（ｍｎ）

