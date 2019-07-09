《經濟通通訊社９日專訊》美國國務院以發言人奧爾塔格斯（Ｍｏｒｇａｎ Ｏｒｔａｇｕ
ｓ）名義發出新聞稿，稱國務卿蓬佩奧在華盛頓接見壹傳媒集團（００２８２）創辦人黎智英，
討論有關修訂《逃犯條例》，以及香港在一國兩制框架下的自治地位。（ｍｎ）（ｚｚ）
09/07/2019 08:35
【移交逃犯】美國國務卿蓬佩奧接見壹傳媒創辦人黎智英討論修例
《經濟通通訊社９日專訊》美國國務院以發言人奧爾塔格斯（Ｍｏｒｇａｎ Ｏｒｔａｇｕ
ｓ）名義發出新聞稿，稱國務卿蓬佩奧在華盛頓接見壹傳媒集團（００２８２）創辦人黎智英，
討論有關修訂《逃犯條例》，以及香港在一國兩制框架下的自治地位。（ｍｎ）（ｚｚ）
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