《經濟通通訊社９日專訊》伊朗威脅稱，將重啟離心機，並將濃縮鈾濃度提高至２０％，以
降低核協議的執行力度，但伊朗革命衛隊總司令堅稱全世界都知道伊朗沒在研製核武。
美國於去年已退出伊朗核協議，並進一步制裁伊朗。而伊朗今次的最新威脅將令阻止伊朗製
造核武的協議毀於一旦，並可能引發國際社會嚴重質疑，該協議是否能繼續存在下去。
法國總統府官員表示，總統馬克龍將派遣高級外交顧問前往伊朗，試圖協助緩和緊張局勢。
（ｍｎ）
09/07/2019 09:00
《國際要聞》伊朗威脅將濃縮鈾濃度提高至２０％，核協議瀕瓦解
《經濟通通訊社９日專訊》伊朗威脅稱，將重啟離心機，並將濃縮鈾濃度提高至２０％，以
降低核協議的執行力度，但伊朗革命衛隊總司令堅稱全世界都知道伊朗沒在研製核武。
美國於去年已退出伊朗核協議，並進一步制裁伊朗。而伊朗今次的最新威脅將令阻止伊朗製
造核武的協議毀於一旦，並可能引發國際社會嚴重質疑，該協議是否能繼續存在下去。
法國總統府官員表示，總統馬克龍將派遣高級外交顧問前往伊朗，試圖協助緩和緊張局勢。
（ｍｎ）
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