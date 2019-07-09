《經濟通通訊社９日專訊》美國商務部表示，初步裁定進口自中國及墨西哥的預製結構鋼（
ｆａｂｒｉｃａｔｅｄ ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ ｓｔｅｅｌ）產品獲得不公平補貼，但不包括
來自加拿大的鋼產品。
商務部稱，將在１１月１９日前後作出最終裁定，如果最終裁定與今次的裁定一致，美國國
際貿易委員會將在明年１月２日左右作出最終裁決及回應。（ｍｎ）
09/07/2019 10:03
【貿易開戰】美商務部裁初步裁定中墨預製結構鋼獲不公平補貼
《經濟通通訊社９日專訊》美國商務部表示，初步裁定進口自中國及墨西哥的預製結構鋼（
ｆａｂｒｉｃａｔｅｄ ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ ｓｔｅｅｌ）產品獲得不公平補貼，但不包括
來自加拿大的鋼產品。
商務部稱，將在１１月１９日前後作出最終裁定，如果最終裁定與今次的裁定一致，美國國
際貿易委員會將在明年１月２日左右作出最終裁決及回應。（ｍｎ）
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