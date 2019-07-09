【貿易開戰】任天堂將部分Ｓｗｉｔｃｈ生產線從中國移至越南

《經濟通通訊社９日專訊》任天堂將Ｓｗｉｔｃｈ遊戲機的部分生產從中國轉移至越南，雖

然遊戲機仍然不屬於美國向來自中國商品加徵關稅的名單之內，但美中兩國的經貿關係仍然不穩

定，任天堂希望透過調整生產線後能降低風險。

目前Ｓｗｉｔｃｈ的代工生產幾乎全部來自中國，預計最快數個月代工企業的越南工廠才能

啟動Ｓｗｉｔｃｈ的生產。（ｍｎ）

