《經濟通通訊社９日專訊》英鎊跌至６個月新低，受下屆英國首相可能無協議脫歐及經濟惡
化所拖累。
博彩市場顯示，現時前外相約翰遜有９５％的機會成為下任英國首相，部分投資者擔心約翰
遜將把英國推向無協議脫歐。
英鎊兌美元現下跌０﹒４％至１﹒２４６５，跌穿上周創下的６個月新低。（ｍｎ）
09/07/2019 16:28
【脫歐之後】硬脫歐憂慮籠罩，英鎊跌至６個月新低
《經濟通通訊社９日專訊》英鎊跌至６個月新低，受下屆英國首相可能無協議脫歐及經濟惡
化所拖累。
博彩市場顯示，現時前外相約翰遜有９５％的機會成為下任英國首相，部分投資者擔心約翰
遜將把英國推向無協議脫歐。
英鎊兌美元現下跌０﹒４％至１﹒２４６５，跌穿上周創下的６個月新低。（ｍｎ）
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