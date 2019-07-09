【脫歐之後】硬脫歐憂慮籠罩，英鎊跌至６個月新低

《經濟通通訊社９日專訊》英鎊跌至６個月新低，受下屆英國首相可能無協議脫歐及經濟惡

化所拖累。

博彩市場顯示，現時前外相約翰遜有９５％的機會成為下任英國首相，部分投資者擔心約翰

遜將把英國推向無協議脫歐。

英鎊兌美元現下跌０﹒４％至１﹒２４６５，跌穿上周創下的６個月新低。（ｍｎ）

