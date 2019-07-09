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即市新聞

09/07/2019 17:42

《台股攻略－馮偉明》台股量縮整理，今日守１０７００點

　　《台股攻略》台股今日（９日）開低走低，跌４８﹒４４點，收１０７０２﹒７８點，成交
金額為新台幣９３３﹒６８億元。
　　國際股市疲弱，影響台股今日開低走低。蘋果昨夜（８日）大跌，拖累蘋概三王台積電、鴻
海及大立光也走弱，加上華新科及國巨６月營運成績不佳，雙雙重挫逾４％，欣興等被動元件族
群亦紛紛大舉回調，今日盤面上僅靠汽車、生醫及食品等少數類股撐場，守住１０７００關卡。
生技族群方面，科妍６月業績不俗，升超過６％；中化生獲三大法人加持，盤中創波段新高；訊
聯的著細胞療法題材、外資持續買進，股價今日一度衝至新台幣４８﹒７元。食品股方面，味全
升超過５﹒５％，聯華食、卜蜂、大成及南僑等紛紛跟進，帶動食品指數逆勢上升。
　　中美貿易戰仍存在不確定性因素，令市場缺乏信心，投資者可多留意避險需求的黃金以及比
特幣相關概念股，或是和貿易戰無關的內需消費以及生技股。大立光及台積電的法說會即將舉行
，投資者須密切觀察其對下半年的展望。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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