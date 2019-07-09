《台股攻略－馮偉明》台股量縮整理，今日守１０７００點

《台股攻略》台股今日（９日）開低走低，跌４８﹒４４點，收１０７０２﹒７８點，成交

金額為新台幣９３３﹒６８億元。

國際股市疲弱，影響台股今日開低走低。蘋果昨夜（８日）大跌，拖累蘋概三王台積電、鴻

海及大立光也走弱，加上華新科及國巨６月營運成績不佳，雙雙重挫逾４％，欣興等被動元件族

群亦紛紛大舉回調，今日盤面上僅靠汽車、生醫及食品等少數類股撐場，守住１０７００關卡。

生技族群方面，科妍６月業績不俗，升超過６％；中化生獲三大法人加持，盤中創波段新高；訊

聯的著細胞療法題材、外資持續買進，股價今日一度衝至新台幣４８﹒７元。食品股方面，味全

升超過５﹒５％，聯華食、卜蜂、大成及南僑等紛紛跟進，帶動食品指數逆勢上升。

中美貿易戰仍存在不確定性因素，令市場缺乏信心，投資者可多留意避險需求的黃金以及比

特幣相關概念股，或是和貿易戰無關的內需消費以及生技股。大立光及台積電的法說會即將舉行

，投資者須密切觀察其對下半年的展望。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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