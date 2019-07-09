《談國論企－黎偉成》企業二季度內外訂單環比均升

《談國論企》中國人民銀行調查統計司發布的報告顯示，企業的出口及國內訂單指數於２０

１９年二季度出現環比皆回升之態，加上原材料購進價格略回使產品銷售價格續收縮，使盈利預

期轉趨樂觀。此為特朗普於２０１８年３月份對華挑起貿戰而在７月份單方實施劣策以來，中國

的企業在存困中每每能夠抵外侮而續善，由是中國政府堅持本國之尊嚴、主權力保平等、互利共

贏政策，不須急於達協。



＊盈利指數提升預期亦見好轉屬佳兆＊



來自中國人民銀行的《２０１９年第二季度企業家問卷調查報告》的資料，可見中國的企業

在存困中仍有頗不少良性的發展態勢：

特別是（一）企業在接受內與外訂單，開始有良性的表現，如（Ｉ）出口訂單指數於

２０１９年二季度達４６﹒３，即使相對於２０１８年同期之５０﹒８同比低４﹒５個百分點，

但較對上一個季度的２０１９年一季度之４２﹒９環比要高３﹒４個百分點，在（ｉ）特朗普仍

堅持對華輸美商品加徵關稅劣策不變、美國經濟反覆偏軟等劣況底下，已屬相當不差的表現；尤

其是（ｉｉ）中國對歐盟、亞盟等雙邊貿易的發展一直不錯，該是出口訂單有改進之因，問題是

此數亦處於臨界點５０以下的收縮境況，只是縮減的幅度有所收窄而已。

再看（ＩＩ）國內訂單指數，於２０１９年二季度所達４８﹒８，環比增長４﹒６個百分點

之餘，亦續處臨界點之下，卻比出口訂單指數要高１﹒５個百分點，可以在相當程度顯示中國的

內需仍然不太差，對實體經濟保持穩中有進發展有十分重大的支持作用和貢獻。

此使（二）盈利指數於２０１９年二季度達５６﹒６，環比增４﹒３個百分點，即使較

２０１８年同期指數所達５９﹒７為低，卻比上年環比所增３個百分點要高１﹒３個百分點。值

得留意的是，《調查報告》所顯三大主項之佔比便可說明企業家對經營回報多表信心：（１）「

增盈或減虧」佔３５﹒８％，加上（２）「盈虧不變」之４１﹒６％，合共為７７﹒４％，而（

３）「增虧或減盈」約２２﹒６％，亦有良性的啟示。

尤其是（三）產品銷售價格感受指數４７﹒３，環比及同比分別回落０﹒３個百分點與

４﹒８個百分點，在（四）原材料購進價格指數５８﹒７環比仍略減０﹒１個百分點，更比上年

同期之６４﹒８要低６﹒１個百分點，使企業的競爭能力逐步提升。

由是（五）產品銷售價格感受指數４７﹒４，亦處臨界點之下，惟環比增０﹒３個百分點，

其中「持平」者之佔比有７１﹒９％，和「下降」者有１６﹒７％，遠多於「上升」者的

１１﹒４％佔比，是之為良性的啟示。

問題是（六）企業的資金周轉指數無疑持平於２０１８年同期之５７﹒８，環比卻減少

０﹒８個百分點；和（七）銷貨款回籠指數６２﹒３，環比及同比分別回落０﹒５個百分點與０

﹒４個百分點。

經營景氣指數５５環比增０﹒２個百分點，同比低３﹒１個百分點。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

