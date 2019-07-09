《異動股》吉利（１７５）瀉近７％暫領跌藍籌，料中期少賺四成六

《經濟通通訊社９日專訊》吉利汽車（００１７５）現價急跌７﹒０７％，報１１﹒３元，

暫表現最差藍籌，暫連跌四日兼四連陰，以現價計，累挫１８﹒２％；成交約８９５萬股，涉資

１﹒０３億元。

吉利發盈警，預計截至今年６月３０日止上半年純利將減少約４０％，去年同期淨利為

６６﹒７億元人民幣。

吉利又表示，上半年淨利減少主要由於在中國市場汽車整體銷量下跌超出預期，以及主動減

少經銷商總庫存，從而對集團於同期之銷量及利潤率產生負面影響。

吉利昨日亦同時公布，６月總銷量約為為９﹒０９萬部，按年跌２９％，按月升１％，主要

是由於集團持續減低經銷商的總庫存所致；但相應的零售銷量於期內按年及按月均錄得增長。

今年上半年，集團總銷量約為６５﹒１７萬部，按年減少約１５％，並達至集團今年全年銷

量目標１５１萬部之４３％。

中金狠削吉利目標價，由１５﹒３元降至９元，評級由跑贏大市降至中性。

現時，恆生指數報２８３０１，下跌３０點或下跌０﹒１１％，主板成交１３﹒２７億元。

國企指數報１０７１６，下跌８點或下跌０﹒０８％。

上證綜指報２９２８，下跌４點或下跌０﹒１５％，成交３１﹒０７億元人民幣。

深成指報９１８５，下跌１點或下跌０﹒０１％，成交３８﹒４３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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五菱汽車（００３０５） ０﹒３７元 無升跌

東風集團（００４８９） ６﹒５８元 跌１﹒２０％

華晨中國（０１１１４） ８﹒８４元 跌０﹒２３％

慶鈴汽車（０１１２２） ２﹒０８元 無升跌

比亞迪 （０１２１１） ４６﹒５０元 跌０﹒７５％

北京汽車（０１９５８） ５﹒１０元 跌２﹒３０％

廣汽集團（０２２３８） ８﹒０６元 跌３﹒２４％

長城汽車（０２３３３） ５﹒７９元 跌３﹒０２％

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