【駐京專電】貓眼與騰訊合作，發布「貓爪」模型全文娛戰略

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》貓眼娛樂（０１８９６）在北京舉行戰略發

布會，貓眼ＣＥＯ鄭志昊宣布全文與戰略升級，並發布「貓爪」模型全文娛戰略：貓眼已經發展

到包括票務平台、產品平台、數據平台、營銷平台和資金平台五大領域。

貓眼並宣布「騰貓聯盟」正式啟動，與騰訊（００７００）、騰訊娛樂文娛等達成合作。

