《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》貓眼娛樂（０１８９６）在北京舉行戰略發
布會，貓眼ＣＥＯ鄭志昊宣布全文與戰略升級，並發布「貓爪」模型全文娛戰略：貓眼已經發展
到包括票務平台、產品平台、數據平台、營銷平台和資金平台五大領域。
貓眼並宣布「騰貓聯盟」正式啟動，與騰訊（００７００）、騰訊娛樂文娛等達成合作。
09/07/2019 16:37
【駐京專電】貓眼與騰訊合作，發布「貓爪」模型全文娛戰略
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》貓眼娛樂（０１８９６）在北京舉行戰略發
布會，貓眼ＣＥＯ鄭志昊宣布全文與戰略升級，並發布「貓爪」模型全文娛戰略：貓眼已經發展
到包括票務平台、產品平台、數據平台、營銷平台和資金平台五大領域。
貓眼並宣布「騰貓聯盟」正式啟動，與騰訊（００７００）、騰訊娛樂文娛等達成合作。
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