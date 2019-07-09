《午市前瞻》聯儲局極不可能減半厘息，港股短期料下試二萬八關

《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股受減息預期降溫影響而下跌，港股今早繼續回吐，低開

３１點報２８２９９，及後跌幅擴大，一度挫２５０點低見２８０８０，最終午收２８１０６點

，跌２２５點或０﹒８０％，穿廿天線（２８１６４點）及五十天線（２８１５８點），半日成

交額３８９﹒９９億元。國企指數午收１０６４３點，跌８１點或０﹒７６％。

Ａ股今早繼續回吐，上証午收報２９１６點，跌１６點或０﹒５７％。深証中午收報

９１４０點，跌４５點或０﹒５％。兩市半日合共成交１４４５﹒５８億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報６５元；港交所（００３８８）公布８月推出

美元計價倫敦金屬期貨小型合約，半日仍走低１﹒４６％，報２７０﹒２元；騰訊

（００７００）獎勵員工發行新股逾３４１８萬股，半日軟０﹒６８％，報３４８﹒６元；中移

動（００９４１）微升０﹒３６％，報７０﹒５５元；友邦保險（０１２９９）軟１﹒３％，報

８３﹒４５元。



＊吉利盈警沽壓大，金沙半日最佳藍籌＊



美國蘋果公司遭Ｒｏｓｅｎｂｌａｔｔ證券公司降評級，隔晚股價下挫，蘋果公司在本港直

接供應商之一瑞聲（０２０１８）股價挫３﹒２１％，報４２﹒２５元；高偉電子

（０１４１５）跌２﹒１１％，報１﹒３９元；鴻騰精密（０６０８８）走低１﹒９２％，報３

﹒０６元。

車股方面，吉利（００１７５）發盈警兼被富瑞降目標逾兩成，該股半日急挫５﹒２６％，

報１１﹒５２元，暫為跌幅最大藍籌股；東風集團（００４８９）走低２﹒２５％，報６﹒５１

元；獲大和籲買入的比亞迪（０１２１１）半日微升０﹒５３％，報４７﹒１元；廣汽

（０２２３８）挫４﹒５６％，報７﹒９５元，半日為表現最差國指股。

濠賭股方面，瑞信指現時是收集賭股的最佳時機，金沙（０１９２８）半日漲１﹒２９％，

報３９﹒４元，暫為升幅最大藍籌股；銀河娛樂（０００２７）先升後軟，半日跌０﹒４５％，

報５４﹒７元；新濠國際（００２００）挫２﹒４３％，報１９﹒２８元；澳博（００８８０）

軟１﹒３９％，報９﹒２３元；永利澳門（０１１２８）亦跌１﹒７９％，報１８﹒６４元。



＊安踏復牌再走軟，新城系股份向上揚＊



內房股大多向下，中國奧園（０３８８３）指社交媒體文章推算數據欠根據，澄清公司並未

向該文章的作者及供應商提供任何資料，半日無升跌報１０﹒６２元，盤中曾高見１１﹒０８元

；萬科企業（０２２０２）挫３﹒６７％，報３０﹒１５元；碧桂園（０２００７）走低

１﹒７４％，報１１﹒２８元；中國恆大（０３３３３）微跌０﹒９１％，報２１﹒７５元。

新城系股份再反彈，新城發展（０１０３０）今早宣布由５５歲曲德君已獲委任為執行董事

兼副董事長，並澄清公司及知情人沒有進行內幕交易，該股半日漲３﹒１４％，報７﹒２２元；

新城悅服務（０１７５５）揚４﹒２１％，報５﹒９４元。

體品股方面，安踏體育（０２０２０）昨日遭沽空機構渾水研究狙擊作澄清，今早復牌一度

跌至４８元，半日軟０﹒４９％，報５１元；李寧（０２３３１）微升０﹒１１％，報

１８﹒１８元。



＊鄺民彬：小米８﹒８元水平可以吸納＊



港股本周延續上周跌勢，今日更失守２０天線及５０天線，凱基證券執行董事及研究部主管

鄺民彬向《經濟通通訊社》表示，之前市場減息的憧憬已經被消化，現時減息預期消退，港股繼

而出現回吐亦不足為奇。加上早前於２９０００關口見阻力，故相信港股難有動力向上，短期更

有機會穿二萬八關口。對於聯儲局減息預期，他預估極不可能減半厘，不過很大機會減四分之一

厘。他亦坦言，短期市場對負面消息將會更敏感，伊朗打破濃縮鈾限制，抗衡美國制裁可能又會

令環球股市緊張。

至於個股方面，小米（０１８１０）今日上市一周年，近４４億股解禁可以沽售，鄺民彬相

信解禁短期會對股價造成壓力，並且有機會穿９元水平。雖然該股上市以來已大跌逾四成，但其

實都有吸納價值，建議跌至接近歷史低位８﹒９１元，近８﹒８元水平吸納，短線目標上望１０

元。他亦直言，相比小米，美團（０３６９０）及美圖（０１３５７）等新經濟股都不具投資價

值，始終小米有實體業務，雖然行業發展不太理想，但亦可見增長，再加上品牌效應，故為新經

濟股中首選。（ａｌ、ｊｔ）

