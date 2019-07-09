【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１５億，買吉利騰訊建行沽港交所奧園

《經濟通通訊社９日專訊》港股周二低開３１點報２８２９９，之後跌幅一度收窄至只有

１８點，惟恆指之後跌勢加劇，中午收前最多跌２５０點，全日低見２８０８０點，失守５０天

線（約２８１５８點）及２０天線（２８１６４點）。下午港股沒有回升跡象，重磅股平保

（０２３１８）及友邦（０１２９９）等拖累大市，港股最終收報２８１１６，跌２１５點或０

﹒７６％，連跌五日，累挫７５９點。

按額度計算，北水全日淨流入１５﹒３６億人民幣，較周一增加３﹒０５億人民幣或

２４﹒８％，為７月２日以來一周新高。北水淨買入最多的個股依次是吉利汽車

（００１７５）、騰訊控股（００７００）及建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次是港

交所（００３８８）、中國奧園（０３８８３）和融創中國（０１９１８）。

主板成交額７０３﹒２５億元，較昨日減少７％，其中港股通成交７４﹒３２億元，佔總成

交１０﹒５７％。



＊北水趁低吸納吉利＊



吉利發盈警，周二股價大跌３﹒７８％，引來大批北水撈底，２﹒２１億北水淨買入吉利，

貓眼娛樂（０１８９６）宣布「騰貓聯盟」正式啟動，與騰訊達成合作，２﹒１１億北水買入騰

訊，但股價隨大市跌０﹒０６％。建行亦獲１﹒３９億北水買入。

日前宣布８月推出美元計價倫敦金屬期貨小型合約的港交所，周二遭１﹒０８億北水沽出，

股價跌１﹒３１％，奧園獲摩通、中金唱好，股價反彈１﹒７％，但仍錄北水淨流出１７７５萬

元。（ｂｎ）

