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即市新聞

09/07/2019 15:20

《美元走勢－羅明立》歐元走勢偏弱，忌失守１﹒１１８０支持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒８９　　　１０８﹒６５　　　１０８﹒６８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２１９　　　１﹒１２０４　　　１﹒１２１７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２５２２　　　１﹒２４８１　　　１﹒２５２１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９４９　　　０﹒９９３１　　　０﹒９９３７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８１１７　　　７﹒７９７２　　　７﹒７９７６

　　《美元走勢》周一（８日）環球重要數據不多，市場繼續以觀望為主，等待美聯儲主席鮑威
爾周中對貨幣政策作出更多啟示，美匯指數昨日維持在９７水平之上窄幅上落。歐盟內最大經濟
體，德國５月份經季調出口總額按月轉升１﹒１％，增幅高於預期的０﹒５％，並扭轉４月份下
跌３﹒４％的情況。不過，進口總額則意外按月下跌０﹒５％，不及市場預期的增長０﹒３％。
　　另外，德國５月工業生產按月增加０﹒３％，扭轉前值下滑２％的跌勢，但升幅不及市場預
期的０﹒４％。反映德國生產力雖見改善，但仍要持續回穩才可恢複投資者的信心。因為，市場
研究機構Ｓｅｎｔｉｘ調查顯示，６月歐元區投資者信心指數從前月的負３﹒３急跌至負５﹒８
，創超過４年半新低，市場原先預期指數將重返正值。德國指數更創近１０年新低，數據反映歐
元區投資者信心進一步惡化，使區內經濟陷入衰退風險升溫。歐元區經濟環境的憂慮持續影響歐
元表現，歐元兌美元近日跌至接近１﹒１２水平。歐元走勢偏弱，如果再失守１﹒１１８０的支
持，下行風險將增加。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０９﹒２０　　　１０６﹒７０　　　１０９﹒７０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２３０　　　１﹒１４５０　　　１﹒１１７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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