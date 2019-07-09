《美元走勢－羅明立》歐元走勢偏弱，忌失守１﹒１１８０支持

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒８９ １０８﹒６５ １０８﹒６８

歐元╱美元 １﹒１２１９ １﹒１２０４ １﹒１２１７

英鎊╱美元 １﹒２５２２ １﹒２４８１ １﹒２５２１

美元╱瑞郎 ０﹒９９４９ ０﹒９９３１ ０﹒９９３７

美元╱港元 ７﹒８１１７ ７﹒７９７２ ７﹒７９７６



《美元走勢》周一（８日）環球重要數據不多，市場繼續以觀望為主，等待美聯儲主席鮑威

爾周中對貨幣政策作出更多啟示，美匯指數昨日維持在９７水平之上窄幅上落。歐盟內最大經濟

體，德國５月份經季調出口總額按月轉升１﹒１％，增幅高於預期的０﹒５％，並扭轉４月份下

跌３﹒４％的情況。不過，進口總額則意外按月下跌０﹒５％，不及市場預期的增長０﹒３％。

另外，德國５月工業生產按月增加０﹒３％，扭轉前值下滑２％的跌勢，但升幅不及市場預

期的０﹒４％。反映德國生產力雖見改善，但仍要持續回穩才可恢複投資者的信心。因為，市場

研究機構Ｓｅｎｔｉｘ調查顯示，６月歐元區投資者信心指數從前月的負３﹒３急跌至負５﹒８

，創超過４年半新低，市場原先預期指數將重返正值。德國指數更創近１０年新低，數據反映歐

元區投資者信心進一步惡化，使區內經濟陷入衰退風險升溫。歐元區經濟環境的憂慮持續影響歐

元表現，歐元兌美元近日跌至接近１﹒１２水平。歐元走勢偏弱，如果再失守１﹒１１８０的支

持，下行風險將增加。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０９﹒２０ １０６﹒７０ １０９﹒７０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２３０ １﹒１４５０ １﹒１１７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

