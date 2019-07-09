百威亞太（０１８７６）昨（８日）第二日招股，綜合１３間券商，合共借出９８億元孖展
額，以公開發售集資３８﹒２億元計，相當於超額認購近１﹒６倍。投資界指，受市況拖累，百
威亞太次日認購反應未如理想，個別更現小量抽飛。
港元拆息持續高企，各大券商相繼提高孖展息，１３間券商中以六福證券最高，達５﹒１５
厘，其次為致富證券，介乎４﹒６８到４﹒７８厘。《香港經濟日報》
09/07/2019 08:11
《新股上市》百威亞太次日錄９８億元孖展，市況拖累現小量抽飛
百威亞太（０１８７６）昨（８日）第二日招股，綜合１３間券商，合共借出９８億元孖展
額，以公開發售集資３８﹒２億元計，相當於超額認購近１﹒６倍。投資界指，受市況拖累，百
威亞太次日認購反應未如理想，個別更現小量抽飛。
港元拆息持續高企，各大券商相繼提高孖展息，１３間券商中以六福證券最高，達５﹒１５
厘，其次為致富證券，介乎４﹒６８到４﹒７８厘。《香港經濟日報》
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