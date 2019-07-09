【本港樓市】福晟（６２７）何文田晟林首推，入場價折實７４１萬

福晟國際（００６２７）何文田晟林首推３０伙，折實呎價２７８２６至３８６６１元。

主打１房及２房的何文田晟林，昨（８日）公布首張３０伙價單，價單定價７９８﹒９萬至

１７４６﹒５萬元，價單呎價３００００至４１６８３元。１房入場價低於８００萬元。

項目只提供一種付款方法，為１５０天現金付款計劃；而計及其他優惠，是次最高可享

７﹒２５％折扣。是批單位折實售價７４１萬至１６１９﹒９萬元，折實呎價２７８２６至

３８６６１元。《香港經濟日報》

