遭Ｗｅｂｂ指違規減持，金蝶主席：對盈利不知情，承諾一年不減持

金蝶國際（００２６８）上周發盈警後，再遭獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ狙擊，質疑

公司主席在盈警前違規減持，拖累該股昨急瀉１４％。金蝶主席徐少春回應指，在交易時對公司

盈利不知情，並承諾未來１２個月不會減持。《香港經濟日報》

