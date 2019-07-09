金蝶國際（００２６８）上周發盈警後，再遭獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ狙擊，質疑
公司主席在盈警前違規減持，拖累該股昨急瀉１４％。金蝶主席徐少春回應指，在交易時對公司
盈利不知情，並承諾未來１２個月不會減持。《香港經濟日報》
09/07/2019 08:16
遭Ｗｅｂｂ指違規減持，金蝶主席：對盈利不知情，承諾一年不減持
金蝶國際（００２６８）上周發盈警後，再遭獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ狙擊，質疑
公司主席在盈警前違規減持，拖累該股昨急瀉１４％。金蝶主席徐少春回應指，在交易時對公司
盈利不知情，並承諾未來１２個月不會減持。《香港經濟日報》
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