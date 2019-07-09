據聯交所最新資料顯示，美團點評（０３６９０）創始人兼大股東王興疑於上周四（４日）
抵押所持有的Ａ類股份以尋求貸款，最多涉約１﹒２３億股，以當日收市價７０元計算，該批股
份價值達約８６億元。
資料顯示，王興旗下實體上周四向特定金融機構預先授權，若特定事件發生，可出售最多
１﹒２３億股公司Ａ類普通股。美團發言人回應查詢表示，相關措施為股權抵押貸款，並非大股
東減持股份，貸款資金將用於投資。《香港經濟日報》
09/07/2019 09:11
美團（０３６９０）大股東王興疑押股融資，涉８６億元
據聯交所最新資料顯示，美團點評（０３６９０）創始人兼大股東王興疑於上周四（４日）
抵押所持有的Ａ類股份以尋求貸款，最多涉約１﹒２３億股，以當日收市價７０元計算，該批股
份價值達約８６億元。
資料顯示，王興旗下實體上周四向特定金融機構預先授權，若特定事件發生，可出售最多
１﹒２３億股公司Ａ類普通股。美團發言人回應查詢表示，相關措施為股權抵押貸款，並非大股
東減持股份，貸款資金將用於投資。《香港經濟日報》
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