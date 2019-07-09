  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/07/2019 09:11

美團（０３６９０）大股東王興疑押股融資，涉８６億元

　　據聯交所最新資料顯示，美團點評（０３６９０）創始人兼大股東王興疑於上周四（４日）
抵押所持有的Ａ類股份以尋求貸款，最多涉約１﹒２３億股，以當日收市價７０元計算，該批股
份價值達約８６億元。
　　資料顯示，王興旗下實體上周四向特定金融機構預先授權，若特定事件發生，可出售最多
１﹒２３億股公司Ａ類普通股。美團發言人回應查詢表示，相關措施為股權抵押貸款，並非大股
東減持股份，貸款資金將用於投資。《香港經濟日報》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態09/07/2019
【希臘變天】保守派擊敗左翼聯盟
生財有道08/07/2019
安踏遭渾水狙擊 指控制分銷商造假虛假地提升利潤率
中國故事08/07/2019
【科創板啟動】25家企業22日上市集資311億 或存破發風險
生財有道08/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展持貨者不需急沽
FOCUS08/07/2019
【FOCUS】四大行加按息贈興 港樓「乾升」有玄機?
興證快訊08/07/2019
挑戰29000之後
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金