《經濟通通訊社９日專訊》《信報》引述電子錢包供應商ＴＮＧ創辦人江慶恩表示，有虛擬
銀行牌照持有人看中該公司海外網絡，尋求與其合作。
他表示，去年向金管局申請虛擬銀行牌照，首批牌照未獲中選，遂重整策略，改為向香港及
海外虛銀提供服務。
江慶恩透露，ＴＮＧ去年處理交易額逾２億美元（約１５﹒６億元），當中香港業務佔約
２０％，今年交易額料可增４至５倍，主要增長動力來自發展中國家，料年底前香港佔收入比例
會減至單位數。（ｈｌ）
09/07/2019 08:52
【虛擬銀行】ＴＮＧ：獲虛銀營運商洽合作，今年交易額料增５倍
《經濟通通訊社９日專訊》《信報》引述電子錢包供應商ＴＮＧ創辦人江慶恩表示，有虛擬
銀行牌照持有人看中該公司海外網絡，尋求與其合作。
他表示，去年向金管局申請虛擬銀行牌照，首批牌照未獲中選，遂重整策略，改為向香港及
海外虛銀提供服務。
江慶恩透露，ＴＮＧ去年處理交易額逾２億美元（約１５﹒６億元），當中香港業務佔約
２０％，今年交易額料可增４至５倍，主要增長動力來自發展中國家，料年底前香港佔收入比例
會減至單位數。（ｈｌ）
|國際動態09/07/2019
【希臘變天】保守派擊敗左翼聯盟
|生財有道08/07/2019
安踏遭渾水狙擊 指控制分銷商造假虛假地提升利潤率
|中國故事08/07/2019
【科創板啟動】25家企業22日上市集資311億 或存破發風險
|生財有道08/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展持貨者不需急沽
|FOCUS08/07/2019
【FOCUS】四大行加按息贈興 港樓「乾升」有玄機?
|興證快訊08/07/2019
挑戰29000之後
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰