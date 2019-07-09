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09/07/2019 08:52

【虛擬銀行】ＴＮＧ：獲虛銀營運商洽合作，今年交易額料增５倍

　　《經濟通通訊社９日專訊》《信報》引述電子錢包供應商ＴＮＧ創辦人江慶恩表示，有虛擬
銀行牌照持有人看中該公司海外網絡，尋求與其合作。
　　他表示，去年向金管局申請虛擬銀行牌照，首批牌照未獲中選，遂重整策略，改為向香港及
海外虛銀提供服務。
　　江慶恩透露，ＴＮＧ去年處理交易額逾２億美元（約１５﹒６億元），當中香港業務佔約
２０％，今年交易額料可增４至５倍，主要增長動力來自發展中國家，料年底前香港佔收入比例
會減至單位數。（ｈｌ）

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