【虛擬銀行】ＴＮＧ：獲虛銀營運商洽合作，今年交易額料增５倍

《經濟通通訊社９日專訊》《信報》引述電子錢包供應商ＴＮＧ創辦人江慶恩表示，有虛擬

銀行牌照持有人看中該公司海外網絡，尋求與其合作。

他表示，去年向金管局申請虛擬銀行牌照，首批牌照未獲中選，遂重整策略，改為向香港及

海外虛銀提供服務。

江慶恩透露，ＴＮＧ去年處理交易額逾２億美元（約１５﹒６億元），當中香港業務佔約

２０％，今年交易額料可增４至５倍，主要增長動力來自發展中國家，料年底前香港佔收入比例

會減至單位數。（ｈｌ）

