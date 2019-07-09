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即市新聞

09/07/2019 13:16

惠譽料今年中國ＧＤＰ增６﹒２％，採取積極信貸刺激措施空間有限

　　《經濟通通訊社９日專訊》惠譽高級董事兼大中華區銀行評級主管胡月明於發布會上表示，
預期中國２０１９年的ＧＤＰ增幅為６﹒２％，２０２０年及２０２１年分別為６％及
５﹒８％。利潤增長速度持續落後於擴張步伐，而淨利差縮減與對不良貸款採取更嚴格的分類帶
來近期獲利壓力。美國關稅影響的巔峰尚未到來，屆時可能會進一步抑制經濟成長。
　　她表示，若有關部門更頻繁地干預銀行貸款與定價決策，可能會使中長期的獲利壓力增加。
目前趨勢僅能支持銀行的風險加權資產以單位數成長，因此中國採取積極信貸刺激措施的空間有
限。
　　中國四家全球系統重要性銀行擁有的風險加權資產約為８﹒５萬億美元。目前來看，每提升
一個百分點的資本充足率（ＣＡＲ），即需要８５０億美元。四家銀行的資本充足率目前均低於
１６％，相較之下，其最低總損失吸收能力（ＴＬＡＣ）與其他資本緩衝要求在２０２５年與
２０２８年將高達２０％－２２％。
　　她預計，中國交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）在未來兩年內將獲選為全球系
統重要性銀行（Ｇ－ＳＩＢ）。此外總損失吸收能力的實施時間表可能加快，進一步增加了銀行
資本發行的短期壓力。她認為，如此大規模的發行將考驗中國在岸市場的廣度與深度，而離岸投
資者能會受到中美緊張局勢和經濟不確定性的影響。（ｂｎ）

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