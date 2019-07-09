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09/07/2019 12:31

《神州民企》安踏（２０２０）指渾水指控不實，保留法律追究權利

　　《經濟通通訊社９日專訊》安踏體育（０２０２０）發表澄清公告指，沽空機構渾水
（Ｍｕｄｄｙ　Ｗａｔｅｒｓ）發表針對集團過往企業交易的指控報告，董事會強烈否認報告中
的相關交易的指控，認為有關指控並不準確及具誤導性。
　　安踏表示，相關指控可能旨在蓄意打擊對公司及其管理層的信心並損害公司的聲譽，並保留
對渾水及╱或對相關指控負責的人士採取法律行動的權利。（ｊｏ）

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