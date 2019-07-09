【本港樓市】青衣灝景灣３房套房１２８０萬元成交，創同類新高

《經濟通通訊社９日專訊》中原地產表示，隨大市回穩，本月青衣區睇樓及成交氣氛回升，

更不乏大額成交。指標屋苑灝景灣剛錄得一宗高價成交，分行促成灝景灣２座中層Ｃ室成交，實

用面積６６６平方呎，三房套房間隔，享內園及海景，成交價１２８０萬元，平均實用呎價

１９２１９元，屬同類型單位新高。

原業主於２０１３年９月以７１１﹒５萬元買入單位，持貨６年，帳面獲利５６８﹒５萬元

，升值約８０％。（ｂｉ）

