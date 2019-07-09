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09/07/2019 15:00

【本港樓市】青衣灝景灣３房套房１２８０萬元成交，創同類新高

　　《經濟通通訊社９日專訊》中原地產表示，隨大市回穩，本月青衣區睇樓及成交氣氛回升，
更不乏大額成交。指標屋苑灝景灣剛錄得一宗高價成交，分行促成灝景灣２座中層Ｃ室成交，實
用面積６６６平方呎，三房套房間隔，享內園及海景，成交價１２８０萬元，平均實用呎價
１９２１９元，屬同類型單位新高。
　　原業主於２０１３年９月以７１１﹒５萬元買入單位，持貨６年，帳面獲利５６８﹒５萬元
，升值約８０％。（ｂｉ）

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