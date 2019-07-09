【本港樓市】翰林軒３房套海景戶以１８８８萬易手，創新高價

《經濟通通訊社９日專訊》中原地產表示，分行促成成交單位為堅尼地城翰林軒１座高層Ｂ

室，實用面積７９０平方呎，建築面積１０４８平方呎，３房套間隔，享有海景。業主以

１８８８萬元將單位易手，折合平均實用呎價２３８９９元，創屋苑新高成交價。

原業主於２０１１年５月以１１６０萬元買入單位，持貨８年，帳面獲利７２８萬元，單位

升值６３％。（ｂｉ）

