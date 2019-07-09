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09/07/2019 10:46

【港匯轉勢】港元一度低見７﹒８１１５，創一周以來最低

　　《經濟通通訊社９日專訊》港元匯價今早最低曾見７﹒８１１５兌１美元，為一周以來最低
水平，並較前收市價跌０﹒１６％，創１２月以來最大跌幅。
　　特首林鄭月娥表示，逃犯條例修訂法案已「壽終正寢」後，港元匯價逐步回升，最新報
７﹒８０８０，跌幅收窄至０﹒１１％。（ｃｌ）（ｚｚ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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