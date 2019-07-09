《經濟通通訊社９日專訊》港元匯價今早最低曾見７﹒８１１５兌１美元，為一周以來最低
水平，並較前收市價跌０﹒１６％，創１２月以來最大跌幅。
特首林鄭月娥表示，逃犯條例修訂法案已「壽終正寢」後，港元匯價逐步回升，最新報
７﹒８０８０，跌幅收窄至０﹒１１％。（ｃｌ）（ｚｚ）
09/07/2019 10:46
【港匯轉勢】港元一度低見７﹒８１１５，創一周以來最低
《經濟通通訊社９日專訊》港元匯價今早最低曾見７﹒８１１５兌１美元，為一周以來最低
水平，並較前收市價跌０﹒１６％，創１２月以來最大跌幅。
特首林鄭月娥表示，逃犯條例修訂法案已「壽終正寢」後，港元匯價逐步回升，最新報
７﹒８０８０，跌幅收窄至０﹒１１％。（ｃｌ）（ｚｚ）
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